Ainhoa Cantalapiedra desencaja con su reacción a lo de Rubiales: «Ni ha abusado de ella…»

El inaceptable e injustificable beso sin consentido de Luis Rubiales, Presidente de Real Federación Española de Fútbol, a Jenni Hermoso durante la celebración de la victoria por el mundial sigue dando mucho que hablar. Durante las últimas horas están saliendo informaciones que comprometen aún más a Rubiales, como que habría presionado a la joven para publicar un comunicado conjunto.

Estos actos han hecho que prácticamente toda la clase política y mediática de España se pronuncien en contra de sus actos y pidan su dimisión. Sin embargo, aún hay quien sale en su defensa y minimiza la gravedad de sus actos. Es el caso de la cantante Ainhoa Cantalapiedra: «Por favor, es lo de siempre. ¿Por qué hacer una locura de algo tan normal? El amor, un beso… ¿qué tiene de raro?«.

En declaraciones a Europa Press, la cantante ha quitado importancia a lo sucedido. Mientras tanto, el reportero del citado medio intentaba darle la magnitud que tiene el caso. «Es el Presidente, una jugadora… ha habido mucha controversia», le comentaba. Sin embargo, Cantalapiedra volvía con su argumentario: «Bueno, no sé, supongo que será por felicitación, por cariño, por el momento, por la euforia».

«Hombre yo me preocupo más si llega y le hace así [gesto de un guantazo] Pero un beso, por qué no. Viva el amor», manifestaba la cantante, que se mostraba muy contundente a la hora de sentenciar si debe dimitir Rubiales por sus actos o no: «¿Por darle un beso? No sé, yo bueno, no me voy a meter en camisa de once varas pero si solamente ha sido un beso, ¿qué tiene de malo? No entiendo. Ni ha abusado de ella, ella no ha puesto ninguna queja no sé, yo creo que es cosa de dos, sobre todo», sentencia.

Aprovechando la ocasión, Ainhoa Cantalapiedra también aprovechaba para aplaudir el gesto de Amaral al descubrirse el pecho durante un concierto: «Me parece maravilloso. ¿Por qué siempre tanta locura? Es un pecho. ¿Por qué el del hombre sí y el de la mujer no? Lo que haga una mujer siempre va a crear más controversia porque está, ya sabes, muy tapado por el machismo tristemente. Estos actos hay que reivindicarlos más. Yo quiero pensar que llegará un día en el que no haya que reivindicarlo, pero es un trabajo que aún queda mucho por hacer».