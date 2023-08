El firme pronunciamiento de Nuria Marín sobre el comentado gesto de Eva Amaral en ‘Socialité’

Este domingo no se habla de otra cosa. Eva Amaral era la gran protagonista del festival Sonorama Ribera en Aranda de Duero donde celebraba sus 25 años en la música. La vocalista del dúo aragonés no tenía reparos en quitarse el corpiño y mostrar su pecho como reivindicación por los derechos de la mujer. Un gesto que ha generado mucho debate y del que Nuria Marín ha querido pronunciarse en ‘Socialité’.

Y es que este domingo, Eva Amaral está recibiendo el apoyo de muchas mujeres y de muchos fans de la cantante incluso de algunos políticos como la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz. Pero a la vez está recibiendo también numerosas críticas por mostrar sus pechos en pleno concierto.

Algo que suelen hacer muchos cantantes masculinos como Álvaro de Luna o el vocalista de Maneskin, entre otros. Sin embargo, en esos casos nadie pone el grito en el cielo porque un cantante actúe sin camiseta. Por ello, Nuria Marín ha sido contundente en su defensa de Eva Amaral en ‘Socialité’.

Lo hacía después de que Laura Roigé defendiera que el torso desnudo de un hombre nunca genera ningún titular y en el caso de las mujeres sí. «Amaral se ha quitado el top en uno de sus conciertos. Ha querido reivindicar la libertad de las mujeres mostrando su desnudez y este hecho sí que ha ocupado cientos de titulares. Tenemos la secuencia del momento», remarcaba la reportera.

«Esto es por Rocío [Saiz], por Rigoberta [Bandini], por Zahara, por Miren [del grupo Tulsa], por Bebe, por nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez. De nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza», reivindicaba Eva Amaral antes de quitarse el corpiño. «Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar. Donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Porque hoy es el día de la revolución», terminaba de decir la cantante zaragozana.

Pocos artistas de su nivel se comprometen y ponen la cara y el cuerpo por defender sus valores.



Larga vida a Eva Amaral. pic.twitter.com/0rL65dXMg4 — Sabrina cosas de brutas ✨ (@desyunobufe) August 13, 2023

Nuria Marín, alto y claro: «No es una parte para hacer activismo, es una parte del cuerpo a secas»

Al volver del vídeo, Nuria Marín se mostraba contundente. «Está bien hecho enseñar las imágenes de Álvaro de Luna, que podría haber sido cualquier otro, porque nadie hace ninguna lectura sobre el torso desnudo de un hombre. Sin embargo, los pechos de una mujer son, digamos, una parte del cuerpo que tiene una posición ideológica. Enseñar el pecho es un gesto de activismo, cuando tendría que ser completamente normal. No es una parte de cuerpo para hacer activismo, es una parte del cuerpo a secas», aseveraba la presentadora.

En ese sentido, Nuria Marín dejaba claro que Amaral había decidido «desnudarse» en apoyo a las mujeres cantantes que habían sido censuradas en los últimos meses. «Ojalá algún día unos pechos femeninos se puedan mostrar simplemente porque a una mujer le apetece y no se tengan que censurar, no solo en conciertos, tampoco en redes. Tengo que recordar que algunas redes sociales capan publicaciones porque aparecen pechos femeninos y no masculinos», sentenciaba en alusión a cómo Instagram censura las imágenes de mujeres mostrando los pechos y en cambio si deja a los hombres lucir sus torsos.