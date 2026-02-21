'El Precio Justo' firma récord de audiencia: El dato que avala el acierto de Telecinco recuperando el concurso

La nueva etapa de 'El Precio Justo' en las sobremesas de Telecinco se va consolidando paulatinamente. Este viernes, 20 de febrero, el concurso registró su máximo en cuota de pantalla con un buen 10,1% de share y cerca de 700 mil telespectadores de media.

El formato, conducido por Carlos Sobera en colaboración con la influencer y modelo Tania Medina, empieza a hacerse un hueco en una franja muy complicada y dominada por 'La Ruleta de la Suerte', que habitualmente anota resultados por encima del 20% en Antena 3.

La batalla se libra décima a décima y es una carrera de mucho fondo, pero, cuando se ha cumplido su primer mes de emisiones, 'El Precio Justo' ha logrado ya alcanzar la codiciada barrera del doble dígito, situándose por encima de la media de la cadena (9,6% en el día y 8,7% en el acumulado mensual).

Además, 'El Precio Justo' ha cerrado su mejor semana desde el estreno con un promedio del 9,4%. Por primera vez, todas las entregas se han colocado por encima del 9%, culminando con ese 10,1% que supone -insistimos- su máximo histórico de la actual era.

Estas métricas justifican la decisión de Mediaset de extender su presencia en la programación al sábado y domingo con programas de estreno. Desde este fin de semana, el game show se ofrecerá todos los días a las 13:45 horas, tomando así el relevo de 'Vaya fama', que ha concluido sus emisiones definitivamente tras más de cinco meses de insostenibles audiencias.

Con este movimiento, Telecinco puede mejorar ampliamente las cifras que cosechaba el programa de corazón presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, ancladas en el 6-7% de cuota regularmente, y, de paso, afianzar aún más 'El Precio Justo' en la franja de sobremesa.

En conclusión, y manteniendo todavía toda la prudencia, parece que la cadena podría haber atinado con el regreso de este mítico concurso que triunfó en los años 80 y 90. Habrá que seguir observando de cerca su evolución, pero por ahora presenta una tendencia alcista muy interesante.

Recodemos que 'El Precio Justo' arrancó su nueva vida el pasado 19 de enero con un 7,2% de share medio, lo que significa un crecimiento de +2,9 puntos con respecto al 10,1% de la última entrega emitida y de +2,2 puntos sobre la media de la última semana (9,4%).