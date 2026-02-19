'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de la boda de Adriana y Rafael y del nacimiento del bebé con las dudas sobre su sexo después de que en un inicio se hablara de un niño así como la llegada de Enriqueta, la madre de Braulio.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le dice a Dámaso que se pondrá de su lado para hundir a José Luis y que hará todo lo que le diga. Mientras Dámaso pide celebrar con Mercedes lo bien que va su plan para acabar la guerra y vengar la muerte de Pilara y que José Luis pague todo el daño que les ha hecho.

Tras su desmayo, crece la preocupación por Adriana al ver que no para de sangrar. Rafael se desespera y le pide a Pura que por favor le ayude a salvar a su mujer. Mientras, Bárbara, Pedrito y Mercedes se presentan en la Casa Grande de urgencia alertados por el estado de la mujer.

Braulio avisa a José Luis de que tiene en su poder las misivas que le había escrito su padre en las que aseguraba que no estaba recibiendo el dinero que le debía y trata de saber qué pasó. Y Enriqueta aconseja a su hijo sobre sus próximos pasos, mostrando su faceta más ambiciosa y taimada.

Victoria deja entrever a Atanasio que quizás ahora que su marido va a tener menos responsabilidades y obligaciones no va a necesitar de los servicios de un secretario poniendo su futuro laboral en riesgo. Y Atanasio le revela a Matilde que sabe quién es en realidad don Eduardo.

El doctor hace todo lo posible por salvar a Adriana, pero esta se debate entre la vida y la muerte y como le dice el médico a Rafael ahora está en manos de Dios que consiga salir adelante o no.

Adriana en 'Valle Salvaje'.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael no dudaba en mostrar su malestar a su padre por cómo apenas se ha alegrado del nacimiento de su hija y apenas la tocaba por ser una chica y no un varón como esperaba.

Dámaso insistía en convencer a Victoria para que le ayude a acabar de una vez por todas con José Luis recordándole que lleva meses acusándola de todo lo malo que la pasa y humillándola.

Paralelamente, le solicitaba ayuda a Mercedes para que convenza a Victoria de aceptar su pacto. Y Matilde le reconocía a Mercedes que tanto ella como Atanasio han empezado a recelar y a pensar que don Eduardo (Dámaso) no es quién dice ser.

Victoria trataba de saber cuando José Luis le pidió a Enriqueta que se instalara en la Casa Grande y Mercedes le confirmaba al duque que fue ella misma quién aseguró que había sido él quién le había pedido que se trasladara a la mansión. Y Alejo dudaba si su tía esconde algo.

Martín le reconocía a Pepa que él no supo hacerle feliz y que está convencido de que Francisco si lo hará. Después, ambos rompían a llorar sin que el otro lo sepa, al ser conscientes de que su historia se ha acabado.

Adriana trataba de saber qué le pasa a su hija y por qué Luisa no ha acudido hasta ahora a verla. Y justo entonces, en presencia de Pura, Adriana empezaba a sufrir un nuevo sangrado y está al borde del desmayo.