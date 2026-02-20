'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de la boda de Adriana y Rafael y del nacimiento del bebé con las dudas sobre su sexo así como de la llegada de Enriqueta. Pero si hay algo que tiene a los fans de la serie de La 1 en vilo es el delicado estado de salud de Adriana.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael trata de saber si su mujer va a sobrevivir o no y el galeno le deja claro que él no se hace responsable de lo que suceda a partir de ahora.

Atanasio trata de hacerle ver a Matilde que quizás Victoria engañó a todos al decir que Dámaso estaba muerto y que ahora es él mismo el que se pasea por el Valle como si nada pasara encubierto en don Eduardo.

Luisa le confiesa a Alejo que a veces piensa que está viviendo un sueño y que aún no se han separado y que él sigue durmiendo con ella cada noche produciéndose un nuevo acercamiento entre ellos.

Braulio insiste a Rafael en que tiene razones fundadas de que los hechos con la muerte de su padre no se dieron como aseguró la Santa Hermandad y que no se va a dar por vencido de lo ocurrido con Domingo y el nuevo duque le deja claro que no le importa nada de lo que pasó. Y tras ello, Braulio le dice a Enriqueta que cree que fue su primo Rafael quién mató a su padre.

Francisco le reconoce a Pepa que le haría muy feliz poder vivir en una casa grande con un huerto y con animales donde poder jugar con sus hijos dejándole entrever que le encantaría poder cumplir ese sueño con ella. Pero Eva está convencida de que Pepa sigue enamorada de Martín y está utilizando a Francisco para olvidarse de él pero no puede.

Mercedes le pide a Atanasio que no haga nada con el asunto de don Eduardo mientras Victoria cumple con lo pactado con Dámaso y le entrega un documento importante y le pide que acabe de una vez por todas con José Luis.

Y Rafael le cuenta a Adriana que ha hablado con Luisa y le reveló lo que le pidió y que está destrozada y que no debería ir diciendo eso porque se va a recuperar y va a salir de esta delicada situación.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le decía a Dámaso que se pondrá de su lado para hundir a José Luis y que hará todo lo que le diga. Mientras Dámaso pedía celebrar con Mercedes lo bien que va su plan para acabar la guerra y vengar la muerte de Pilara y que José Luis pague todo el daño que les ha hecho.

Braulio avisaba a José Luis de que tiene en su poder las misivas que le había escrito su padre en las que aseguraba que no estaba recibiendo el dinero que le debía y trataba de saber qué pasó. Y Enriqueta aconsejaba a su hijo sobre sus próximos pasos, mostrando su faceta más ambiciosa y taimada.

Victoria dejaba entrever a Atanasio que quizás ahora que su marido va a tener menos responsabilidades y obligaciones no va a necesitar de los servicios de un secretario poniendo su futuro laboral en riesgo. Y Atanasio le revelaba a Matilde que sabe quién es en realidad don Eduardo.

Tras sufrir un desmayo, crecía la preocupación por Adriana al ver que no paraba de sangrar. Rafael se desesperaba y le pedía a Pura que por favor le ayude a salvar a su mujer hasta la llegada del galeno. Mientras, Bárbara, Pedrito y Mercedes se presentaban en la Casa Grande de urgencia alertados por el estado de la Salcedo. También Luisa no dudaba en presentarse al instante en la habitación y se ofrecía a encargarse de cuidar de la pequeña María mientras el doctor atiende a Adriana.

El doctor hace todo lo posible por salvar a Adriana, pero esta se debate entre la vida y la muerte después de haber perdido de nuevo el conocimiento. Tras ello, el galeno le deja claro a Rafael que la vida de Adriana solo está en manos de Dios y será él quién decida si sale adelante o no.