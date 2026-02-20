Series

El grave estado de Adriana en el avance del capítulo 360 de 'Valle Salvaje' del lunes 23 de febrero en RTVE

por Roberto Jiménez

Avance de 'Valle Salvaje' del capítulo 360 que emitirá TVE el lunes 23 de febrero en su horario habitual tras 'Directo al grano'

Adriana, en peligro en 'Valle Salvaje'.
Adriana, en peligro en 'Valle Salvaje'. | TVE

'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de la boda de Adriana y Rafael y del nacimiento del bebé con las dudas sobre su sexo así como de la llegada de Enriqueta. Pero si hay algo que tiene a los fans de la serie de La 1 en vilo es el delicado estado de salud de Adriana.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael trata de saber si su mujer va a sobrevivir o no y el galeno le deja claro que él no se hace responsable de lo que suceda a partir de ahora.

Atanasio trata de hacerle ver a Matilde que quizás Victoria engañó a todos al decir que Dámaso estaba muerto y que ahora es él mismo el que se pasea por el Valle como si nada pasara encubierto en don Eduardo.

Luisa le confiesa a Alejo que a veces piensa que está viviendo un sueño y que aún no se han separado y que él sigue durmiendo con ella cada noche produciéndose un nuevo acercamiento entre ellos.

Braulio insiste a Rafael en que tiene razones fundadas de que los hechos con la muerte de su padre no se dieron como aseguró la Santa Hermandad y que no se va a dar por vencido de lo ocurrido con Domingo y el nuevo duque le deja claro que no le importa nada de lo que pasó. Y tras ello, Braulio le dice a Enriqueta que cree que fue su primo Rafael quién mató a su padre.

Francisco le reconoce a Pepa que le haría muy feliz poder vivir en una casa grande con un huerto y con animales donde poder jugar con sus hijos dejándole entrever que le encantaría poder cumplir ese sueño con ella. Pero Eva está convencida de que Pepa sigue enamorada de Martín y está utilizando a Francisco para olvidarse de él pero no puede.

Mercedes le pide a Atanasio que no haga nada con el asunto de don Eduardo mientras Victoria cumple con lo pactado con Dámaso y le entrega un documento importante y le pide que acabe de una vez por todas con José Luis.

Y Rafael le cuenta a Adriana que ha hablado con Luisa y le reveló lo que le pidió y que está destrozada y que no debería ir diciendo eso porque se va a recuperar y va a salir de esta delicada situación.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le decía a Dámaso que se pondrá de su lado para hundir a José Luis y que hará todo lo que le diga. Mientras Dámaso pedía celebrar con Mercedes lo bien que va su plan para acabar la guerra y vengar la muerte de Pilara y que José Luis pague todo el daño que les ha hecho.

Braulio avisaba a José Luis de que tiene en su poder las misivas que le había escrito su padre en las que aseguraba que no estaba recibiendo el dinero que le debía y trataba de saber qué pasó. Y Enriqueta aconsejaba a su hijo sobre sus próximos pasos, mostrando su faceta más ambiciosa y taimada.

Victoria dejaba entrever a Atanasio que quizás ahora que su marido va a tener menos responsabilidades y obligaciones no va a necesitar de los servicios de un secretario poniendo su futuro laboral en riesgo. Y Atanasio le revelaba a Matilde que sabe quién es en realidad don Eduardo.

Tras sufrir un desmayo, crecía la preocupación por Adriana al ver que no paraba de sangrar. Rafael se desesperaba y le pedía a Pura que por favor le ayude a salvar a su mujer hasta la llegada del galeno. Mientras, Bárbara, Pedrito y Mercedes se presentaban en la Casa Grande de urgencia alertados por el estado de la Salcedo. También Luisa no dudaba en presentarse al instante en la habitación y se ofrecía a encargarse de cuidar de la pequeña María mientras el doctor atiende a Adriana.

El doctor hace todo lo posible por salvar a Adriana, pero esta se debate entre la vida y la muerte después de haber perdido de nuevo el conocimiento. Tras ello, el galeno le deja claro a Rafael que la vida de Adriana solo está en manos de Dios y será él quién decida si sale adelante o no.

Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

