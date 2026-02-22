'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de la boda de Adriana y Rafael y del nacimiento del bebé con las dudas sobre su sexo así como de la llegada de Enriqueta. Pero si hay algo que tiene a los fans de la serie de La 1 en vilo es el delicado estado de salud de Adriana.

La serie de TVE y Netflix atraviesa su semana clave en los capítulos que se estrenarán entre el lunes, 23 de febrero y el viernes, 27 de febrero a partir de las 17:45 horas a través de La 1. Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios a continuación:

Avance del capítulo 360 de 'Valle Salvaje' del lunes 23 de febrero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael trata de saber si su mujer va a sobrevivir o no y el galeno le deja claro que él no se hace responsable de lo que suceda a partir de ahora.

Atanasio trata de hacerle ver a Matilde que quizás Victoria engañó a todos al decir que Dámaso estaba muerto y que ahora es él mismo el que se pasea por el Valle como si nada pasara encubierto en don Eduardo.

Luisa le confiesa a Alejo que a veces piensa que está viviendo un sueño y que aún no se han separado y que él sigue durmiendo con ella cada noche produciéndose un nuevo acercamiento entre ellos.

Braulio insiste a Rafael en que tiene razones fundadas de que los hechos con la muerte de su padre no se dieron como aseguró la Santa Hermandad y que no se va a dar por vencido de lo ocurrido con Domingo y el nuevo duque le deja claro que no le importa nada de lo que pasó. Y tras ello, Braulio le dice a Enriqueta que cree que fue su primo Rafael quién mató a su padre.

Francisco le reconoce a Pepa que le haría muy feliz poder vivir en una casa grande con un huerto y con animales donde poder jugar con sus hijos dejándole entrever que le encantaría poder cumplir ese sueño con ella. Pero Eva está convencida de que Pepa sigue enamorada de Martín y está utilizando a Francisco para olvidarse de él pero no puede.

Mercedes le pide a Atanasio que no haga nada con el asunto de don Eduardo mientras Victoria cumple con lo pactado con Dámaso y le entrega un documento importante y le pide que acabe de una vez por todas con José Luis.

Y Rafael le cuenta a Adriana que ha hablado con Luisa y le reveló lo que le pidió y que está destrozada y que no debería ir diciendo eso porque se va a recuperar y va a salir de esta delicada situación.

Adriana, en peligro en 'Valle Salvaje'.

Avance del capítulo 361 de 'Valle Salvaje' del martes 24 de febrero

José Luis exige a Enriqueta que abandone palacio junto a su hijo. Braulio, por su parte, se reafirma en la idea de que Rafael es el asesino de su padre.

Mientras, Mercedes observa con creciente inquietud la alianza entre Victoria y Dámaso, pero él le asegura que no hay nada que temer… ¿o sí?

Avance del capítulo 362 de 'Valle Salvaje' del miércoles 25 de febrero

El galeno trae malas noticias: Adriana está muy grave y no sabe si hay algo que él pueda hacer. La Salcedo acepta su final, pero todos los que la quieren tienen esperanza y le piden a Don Emilio que no desista en su empeño por salvarla. Ella, por si acaso, se despide de su querido Valle Salvaje.

Avance del capítulo 363 de 'Valle Salvaje' del jueves 26 de febrero

Valle Salvaje sigue sin pegar ojo, ahora preocupados por el destino de la pequeña María.

Adriana y Rafael, muy nerviosos, comparten sus miedos con Luisa, quien quiere salir de la comarca para buscar ayuda.

Avance del capítulo 364 de 'Valle Salvaje' del viernes 27 de febrero

Pedrito planta cara a su tía Victoria y la deja sin palabras al recriminarle el daño que causan las continuas guerras familiares.

Mientras tanto, Alejo, harto de las insinuaciones de Braulio, se impone, pero ¿cómo reaccionará su primo ante el arrebato?