La actriz de 'El secreto de Puente Viejo' que ficha por 'Valle Salvaje' para revolucionar su trama en RTVE

'Valle Salvaje' vive sus capítulos más decisivos en las tardes de La 1 de TVE con la boda de Adriana y Rafael y el nacimiento de su hija. Pero además, la ficción ha incorporado recientemente a una nueva actriz a su reparto con un personaje que promete provocar una auténtica revolución en la Casa Grande.

La actriz Marta Tomasa, conocida por 'El secreto de Puente Viejo', vuelve a una serie diaria para dar vida a la tía Enriqueta, o Henriette, como la llaman cariñosamente sus seres queridos. Es la madre de Braulio (Manuel Gareno) y con su aparición promete revolucionar a los Gálvez de Aguirre.

Nada más llegar a Valle Salvaje, la tía Henriette demostró que no pasa desapercibida para nadie. Y es que se bajó de una calesa con estilismos llenos de color y detalles que demuestran que se trata de una mujer poco discreta.

Quién es Enriqueta en 'Valle Salvaje', interpretada por la actriz María Tomasa

"Mi personaje es la madre de Braulio, viuda de Domingo, y vengo al valle a revolucionarlo un poquito", reconoce Marta Tomasa en una entrevista para la web de RTVE dando algunos detalles de este misterioso personaje que ha llegado al Valle.

"Puede parecer una mujer un poquito excéntrica, pero cuidado: no se la puede subestimar, porque es mucho más observadora de lo que se cree. Va a interactuar con toda la familia Gálvez de Aguirre y a traer sorpresas más adelante", avanza la actriz que interpreta a Enriqueta.

En este sentido, Marta Tomasa pide que no se subestime a su personaje ni los espectadores se dejen llevar por las apariencias. Y es que la llegada de Enriqueta coincide con la boda y el nacimiento del bebé de Adriana y Rafael y en plena investigación de su hijo Braulio sobre la muerte de su padre. ¿Ayudará Enriqueta a desenmascarar a la familia o tratará de complicarle las cosas a su propio hijo?

Pero más allá del misterio, parece que el nuevo personaje de 'Valle Salvaje' también ha llegado para aportar un toque de humor a las tramas. "A mí como Marta lo que más me gusta de ella es que es un personaje con humor, con sensibilidad, con mucha astucia, y que emocionalmente toca muchos palos", asevera Marta Tomasa.

Por último, cuando le preguntan en qué se parece ella a su personaje, la actriz lo tiene claro. "Marta se parece a Enriqueta en algunas cosas muy importantes: esta cosa de tirar para alante e intentar sostener la alegría constantemente", concluye.