'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de la boda de Adriana y Rafael y del nacimiento del bebé con las dudas sobre su sexo después de que en un inicio se hablara de un niño así como la llegada de Enriqueta, la madre de Braulio.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael no duda en mostrar su malestar a su padre por cómo apenas se ha alegrado del nacimiento de su hija y apenas la toca por ser una chica y no un varón como esperaba.

Dámaso insiste en convencer a Victoria para que le ayude a acabar de una vez por todas con José Luis recordándole que lleva meses acusándola de todo lo malo que la pasa y humillándola.

Paralelamente, le solicita ayuda a Mercedes para que convenza a Victoria de aceptar su pacto. Y Matilde le reconoce a Mercedes que tanto ella como Atanasio han empezado a recelar y a pensar que don Eduardo (Dámaso) no es quién dice ser.

Preocupación por el débil estado de Adriana

Victoria trata de saber cuando José Luis le pidió a Enriqueta que se instalara en la Casa Grande y Mercedes le confirma al duque que fue ella misma quién aseguró que había sido él quién le había pedido que se trasladara a la mansión. Y Alejo duda si su tía esconde algo.

Martín le reconoce a Pepa que él no supo hacerle feliz y que está convencido de que Francisco si lo hará. Después, ambos rompen a llorar sin que el otro lo sepa, al ser conscientes de que su historia se ha acabado.

Adriana trata de saber qué le pasa a su hija y por qué Luisa no ha acudido hasta ahora a verla. Y justo entonces, en presencia de Pura, Adriana empieza a sufrir un nuevo sangrado y está al borde del desmayo.

Rafael y José Luis se enfrentan en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso pillaba a Atanasio y Matilde hablando sobre él y no dudaba en encararse a ellos para saber por qué están investigándole y hablando con todos sin haberle preguntado a él directamente. Tras ello, la pareja insistía en que el hombre esconde algo.

Enriqueta le revelaba a Alejo que aunque está cómoda en la casa pequeña, prefiere ir a la Casa Grande porque José Luis estará encantado de que se instale allí. Mientras, Braulio seguía investigando sobre la muerte de su padre e interrogaba a Mercedes.

Francisco le decía a Pepa que necesita sincerarse con Martín y contarle que ambos están juntos sin saber que él ya les pilló besándose.

Victoria aseguraba que José Luis está feliz con su nieta pero Adriana tiene claro que su suegro esperaba un varón. Y Dámaso aprovechaba para meter el dedo en la llaga al regalarle a José Luis una daga para su nieta asegurando que como estaba tan ilusionado con que fuera un varón y le pedía que le ayude a acabar con José Luis.

Mientras, Adriana valoraba el nombre que ponerle a su hija. Y Rafael aseguraba que esta niña es la oportunidad para dejar atrás el dolor y que debe ser motivo de alegría y de cambio. Y Luisa no dudaba en hablar con Pura diciéndole que escuchó perfectamente como habló de que el bebé era un varón sospechando de lo que ha podido pasar realmente con el bebé.