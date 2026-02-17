'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de celebrarse la esperada boda de Adriana y Rafael y de que la mujer se haya puesto de parto viendo peligrar su vida y la de su bebé así como la llegada enigmática de Enriqueta, la madre de Braulio.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso pilla a Atanasio y Matilde hablando sobre él y no duda en encararse a ellos para saber por qué están investigándole y hablando con todos sin haberle preguntado a él directamente. Tras ello, la pareja insiste en que el hombre esconde algo.

Enriqueta le revela a Alejo que aunque está cómoda en la casa pequeña, prefiere ir a la Casa Grande porque José Luis estará encantado de que se instale allí. Mientras, Braulio sigue investigando sobre la muerte de su padre e interroga a Mercedes.

Francisco le dice a Pepa que necesita sincerarse con Martín y contarle que ambos están juntos sin saber que él ya les pilló besándose.

Victoria asegura que José Luis está feliz con su nieta pero Adriana tiene claro que su suegro esperaba un varón. Y Dámaso aprovecha para meter el dedo en la llaga al regalarle a José Luis una daga para su nieta asegurando que como estaba tan ilusionado con que fuera un varón.

Mientras, Adriana valora el nombre que ponerle a su hija. Y Rafael asegura que esta niña es la oportunidad para dejar atrás el dolor y que debe ser motivo de alegría y de cambio. Y Luisa no duda en hablar con Pura diciéndole que escuchó perfectamente como habló de que el bebé era un varón sospechando de lo que ha podido pasar realmente con el bebé.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso y Victoria pasaban la noche juntos y él teme que alguien le descubriera. Paralelamente, Mercedes no dudaba en preguntarle donde había pasado la noche desconfiando de él.

Tras caer como un jarro de agua fría que el bebé de Adriana ha sido una niña, José Luis aseguraba que es igual que Julio. Pero Victoria difería y pensaba que no se parece a nadie.

Mientras, Adriana parecía recuperarse y le prometía a su hija que va a ser libre y que va a luchar por ello. Además le confesaba a Bárbara que tuvo tantos dolores durante el parto que apenas recuerda lo que pasó.

Pura, la partera, le reconocía a José Luis que llegaron a temer por la vida de Adriana y de su hija y que no hay que descuidarse porque aún está débil después de toda la sangre que perdió.

Enriqueta hablaba con Mercedes sobre su marido Domingo asegurando que sabe que tenía muchos enemigos y trataba de saber si a ella le comentó en algún momento si tenía algún problema con alguien.

Luisa, superando el miedo, se atrevía a contarle a Pepa lo que escuchó a las parteras al decir que se trataba de un niño y no de una niña desconfiando así de las parteras. Pero su hermana no terminaba de creer lo que pasa.