'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de celebrarse la esperada boda de Adriana y Rafael y de que la mujer se haya puesto de parto viendo peligrar su vida y la de su bebé así como la llegada enigmática de Enriqueta, la madre de Braulio.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso y Victoria pasan la noche juntos y él teme que alguien le descubra. Paralelamente, Mercedes no duda en preguntarle donde ha pasado la noche.

Tras caer como un jarro de agua fría que el bebé de Adriana ha sido una niña, José Luis asegura que es igual que Julio. Pero Victoria difiere y piensa que no se parece a nadie.

Mientras, Adriana parece recuperarse y le promete a su hija que va a ser libre y que va a luchar por ello. Además le confiesa a Bárbara que tuvo tantos dolores durante el parto que apenas recuerda lo que pasó.

Las dudas con el sexo del bebé de Adriana

Pura, la partera, le reconoce a José Luis que llegaron a temer por la vida de Adriana y de su hija y que no hay que descuidarse porque aún está débil después de toda la sangre que perdió.

Enriqueta habla con Mercedes sobre su marido Domingo asegurando que sabe que tenía muchos enemigos y trata de saber si a ella le comentó en algún momento si tenía algún problema con alguien.

Luisa, superando el miedo, se atreve a contarle a Pepa lo que escuchó a las parteras al decir que se trataba de un niño y no de una niña desconfiando así de las parteras. Pero su hermana no termina de creer lo que pasa.

Adriana en 'Valle Salvaje'.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio no dudaba en consultarle a José Luis sobre don Eduardo porque le llamaba la atención que nunca haya oído hablar de él Después, Atanasio le decía a Matilde que algo debe pasar porque Mercedes le mintió con lo de las misivas de Gaspar.

Alejo se enfrentaba tanto a Rafael como a José Luis por no estar junto a Adriana durante el parto pues cree que ambos se arrepentirán de no estar en el día más importante de sus vidas.

Eva trataba de advertir a Pepa sobre lo que le pasó a Martín en su ausencia en el Valle mientras que Amadeo le reconocía al lacayo que no le gusta nada la actitud que está teniendo en los últimos tiempos.

Victoria se encaraba con José Luis por su actitud hacia ella y él le recordaba que lo está perdiendo todo. Por su lado, Braulio le prometía a Enriqueta que será más cauto a partir de ahora.

Adriana seguía sufriendo en pleno parto de su bebé pues la criatura viene de nalgas complicándolo todo. De hecho, se notaban caras de preocupación en Rafael, José Luis y Luisa. Pero todo se disipaba con el parto después de que Pura asegurara que aunque había perdido mucha sangre todo había salido bien y que ha dado luz a una niña.