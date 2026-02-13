'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de celebrarse la esperada boda de Adriana y Rafael y de que la mujer se haya puesto de parto viendo peligrar su vida y la de su bebé así como la llegada enigmática de Enriqueta, la madre de Braulio.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio no duda en consultarle a José Luis sobre don Eduardo porque le llama la atención que nunca haya oído hablar de él Después, Atanasio le dice a Matilde que algo debe pasar porque Mercedes le mintió con lo de las misivas de Gaspar.

Alejo se enfrenta tanto a Rafael como a José Luis por no estar junto a Adriana durante el parto pues cree que ambos se arrepentirán de no estar en el día más importante de sus vidas.

Eva trata de advertir a Pepa sobre lo que le pasó a Martín en su ausencia en el Valle mientras que Amadeo le reconoce al lacayo que no le gusta nada la actitud que está teniendo en los últimos tiempos.

Preocupación por la vida de Adriana

Adriana sigue sufriendo en pleno parto de su bebé pues la criatura viene de nalgas complicándolo todo. De hecho, se notan caras de preocupación en Rafael, José Luis y Luisa.

Victoria se encara con José Luis por su actitud hacia ella y él le recuerda que lo está perdiendo todo. Por su lado, Braulio le promete a Enriqueta que será más cauto a partir de ahora.

Imagen del avance del capítulo 355 de 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana estaba al límite y aseguraba a Luisa que siente que algo va mal con su bebé. Mientras Bárbara reconocía que jamás ha visto a su hermana con tanto miedo y Rafael le decía que ese miedo también lo sentía él al ver la situación de su mujer y su hijo.

Por su parte, José Luis se encaraba con Rafael recordándole que en su casa se hace lo que él impone pero su hijo no dudaba en advertirle de que ahora el duque es él y por tanto si alguien tiene poder es él.

Mientras, Pura le decía a Victoria que van a tener que rezar mucho si quieren que el parto de Adriana salga bien. Y Alejo sentía que Luisa no le ha contado toda la verdad sobre la situación de Adriana.

Asimismo, Adriana le reconocía entre lágrimas a Rafael que tiene mucho miedo y su marido tampoco podía contener la emoción ante el peligroso parto de su mujer. Pero Pura le pedía que haga un esfuerzo pues tiene que intentar dar a luz por su bien y por el de su hijo.

Por otro lado, Enriqueta le pedía a su hijo Braulio que deje de ser tan imprudente y de preguntar sobre la muerte de su padre tras la advertencia de José Luis. Y Mercedes y Dámaso se enfrentaban con José Luis recordándole que él les asedió durante semanas dejándoles sin tierras y sin comida.