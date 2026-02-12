'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de celebrarse la esperada boda de Adriana y Rafael y de que la mujer se haya puesto de parto viendo peligrar su vida y la de su bebé así como la llegada enigmática de Enriqueta, la madre de Braulio.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana está al límite y asegura a Luisa que siente que algo va mal con su bebé. Mientras Bárbara reconoce que jamás ha visto a su hermana con tanto miedo y Rafael reconoce que ese miedo tambié lo siente él al ver la situación de su mujer y su hijo.

Por su parte, José Luis se encara con Rafael recordándole que en su casa se hace lo que él impone pero su hijo no duda en advertirle de que ahora el duque es él y por tanto si alguien tiene poder es él.

Mientras, Pura le dice a Victoria que van a tener que rezar mucho si quieren que el parto de Adriana salga bien. Y Alejo siente que Luisa no le ha contado toda la verdad sobre la situación de Adriana.

El peligroso parto de Adriana en 'Valle Salvaje'

Asimismo, Adriana le reconoce entre lágrimas a Rafael que tiene mucho miedo y su marido tampoco puede contener la emoción ante el peligroso parto de su mujer. Pero Pura le pide que haga un esfuerzo pues tiene que intentar dar a luz por su bien y por el de su hijo.

Por otro lado, Enriqueta le pide a su hijo Braulio que deje de ser tan imprudente y de preguntar sobre la muerte de su padre tras la advertencia de José Luis. Y Mercedes y Dámaso se enfrentan con José Luis recordándole que él les asedió durante semanas dejándoles sin tierras y sin comida.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes advertía a Dámaso de que al final van a tener un problema porque en la Casa Grande además de José Luis y Victoria viven sus sobrinos.

Braulio se encaraba con Enriqueta por importarle más el dinero que les da José Luis que averiguar la verdad de lo que pasó con su padre y quién fue quién le asesinó. Paralelamente, José Luis intentaba ganarse a Enriqueta para que su hijo Braulio deje de hacer preguntas incómodas sobre la muerte de don Domingo.

Bárbara se mostraba muy preocupada por el estado de Adriana y no dudaba en compartirlo con Mercedes porque cree que no le cuentan la verdad para no alterarle más. Mientras, Pura le reconocía a Rafael que no tiene buenas noticias sobre su mujer tras reconocerla.

Enriqueta trataba de averiguar el motivo por el que José Luis ha abdicado y para ello interrogaba a Mercedes mientras el propio ex duque les escucha al otro lado. Por otro lado, Atanasio hablaba con Victoria sobre don Eduardo (Dámaso) y Matilde hacía lo propio con Rafael.

Por su parte, Eva y Amadeo trataban de saber por qué Pepa se quiere marchar del Valle. Tras ello, la doncella no dudaba en reprocharle a Francisco que haya revelado su intención de marcharse. Y Eva le pedía a Martín que le declare su amor a Pepa y consiga que no se vaya.

Pedrito mostraba su preocupación por el estado de Adriana y tanto Rafael como Matilde trataban de calmarle asegurando que es una mujer fuerte como un roble y que saldrá adelante del parto y que todo va a salir bien. Mientras, Adriana aseguraba tener un mal presentimiento sobre el parto de su bebé.

Atanasio trataba de preguntarle a Victoria sobre don Eduardo mientras que Matilde le pedía a Rafael poder hablarle sobre el hombre. Y finalmente, José Luis le solicitaba a Luisa que se marche de Valle Salvaje para siempre pero la doncella se encaraba con él dejándole claro que para apartarle de su amiga tendrá que matarla.