'Valle Salvaje', avance semanal próximos capítulos: el gran secreto de Adriana y la decisión del duque

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le dejaba claro a José Luis que tiene todos los naipes en su mano y que él ha perdido la partida.

Braulio conocía a Evaristo el hijo de Luisa y le dice a Alejo que es innegable que el niño es un Gálvez de Aguirre después de detectar en él algo inquietantemente familiar. Algo que hacía que Alejo se preocupe al saber de quién es hijo en realidad el niño.

Victoria se encaraba con Atanasio dejando claro que Matilde no fue buna esposa para Gaspar y que ni tan siquiera pudo darle un nieto pero que ella se asegurará de que Matilde sea una buena viuda y por tanto no permitirá que se casen.

Dámaso le prometía a Mercedes que solo se va a derramar la sangre de quién lo merece: José Luis y Victoria mientras ella pedía que por favor a sus sobrinos no les salpique. Paralelamente, Dámaso le solicitaba a José Luis que informe de una vez a Rafael de que le cede el ducado.

Adriana encontraba la caja que Matilde deseaba encontrar y la doncella conseguía abrirla con la llave que guardaba Gaspar.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 26 al 30 de enero:

Avance del capítulo 341 de 'Valle Salvaje' del lunes 26 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', tras abrir la caja de Victoria, Matilde encuentra una carta de Dámaso a Gaspar quedándose completamente en shock. Y Atanasio le pide devolver la caja lo antes posible para evitar que Victoria sepa que se la han quitado.

Por su parte, Dámaso no duda en amenazar a José Luis de revelar toda la verdad sobre su identidad sino abdica el ducado en su hijo Rafael.

Adriana se pregunta por qué Luisa ha dejado de pelear por recuperar el amor de Alejo. Mientras, Luisa le confiesa a Alejo que le incomoda mucho encontrarse con su primo Braulio.

Martín se abre en canal con Eva y le confiesa que para conseguir que Victoria le dejara volver a Valle Salvaje tuvo que espiar a su hermana Matilde y traicionarle. Mientras Pepa le confiesa a Francisco que es alguien muy importante para ella.

Por último, una nueva carta de Leonardo e Irene llega a la Casa Grande con una noticia que nadie espera y que también llegará a oídos de Bárbara. ¿De qué se trata?

Avance del capítulo 341 de 'Valle Salvaje' del martes 27 de enero

Tras evitar que las duquesas lleguen a las manos, Adriana pone en marcha un plan para que la paz reine entre ellas. ¿Surtirá efecto?

En cuanto a Braulio, una emotiva conversación sobre su padre le conduce a confesar a Bárbara el verdadero motivo de su presencia en el Valle.

Avance del capítulo 342 de 'Valle Salvaje' del miércoles 28 de enero

A su manera, Braulio interroga a Mercedes, de quien sospecha pudo tener que ver en la muerte de su padre. Pero ¿seguirá siendo así tras hablar con ella?

Por otro lado, la presencia de Dámaso en una gran cena en palacio acaba de manera inesperada cuando un gran secreto sale a la luz.

Avance del capítulo 343 de 'Valle Salvaje' del jueves 29 de enero

La cena en la Casa Grande acaba con un giro inesperado tras un anuncio del duque que deja a todos boquiabiertos.

Por su parte, Braulio recurre a Bárbara para que la Salcedo le ayude a descubrir qué le ocurre a Alejo para evitarle a toda costa.

Avance del capítulo 344 de 'Valle Salvaje' del viernes 30 de enero

El duque sorprende a Luisa personándose ante ella con una nueva amenaza que puede volver a poner patas arriba su futuro.

Mientras tanto, Adriana, con el corazón en un puño, está a punto de revelarle al duque una verdad que podría hacerlo todo saltar por los aires. ¿Se atreverá cuando estén cara a cara?