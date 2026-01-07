Telecinco detalla cuándo cerrará el casting de 'GH DÚO 4', quiénes son los presentadores y cuántas galas semanales habrá

Tras tener que cerrar 'GH 20' dos meses antes de lo previsto, la casa de Tres Cantos volverá a abrir sus puertas este jueves 8 de enero a partir de las 21:45 horas en Telecinco con el estreno de la cuarta edición de 'GH DÚO'. Lo hará con una gala conducida por Jorge Javier Vázquez.

La gala inaugural de 'GH DÚO 4' servirá para confirmar la lista completa de concursantes en la que los ya confirmados, Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez, Carmen Borrego, Cristina Piaget y Sonia Madoc, conocerán quién o quienes forman su dúo o trío y con quienes van a tener que convivir. Entre ellos se encuentra además un famoso que regresa tras cuatro años alejado de la televisión y cuya identidad se descubrirá en pleno directo.

Asimismo, aunque ya estaba prácticamente confirmado quienes serían sus presentadores, Telecinco ha confirmado quiénes serán los encargados de conducir las dos galas semanales que tendrá el formato. De esa manera, Jorge Javier Vázquez se mantendrá al frente de la gala principal de los jueves mientras que Ion Aramendi se encargará de conducir la de los domingos, que llevará por nombre 'GH DÚO: Cuentas pendientes'.

Además de completar el casting y de confirmar quiénes formarán pareja en el reality, 'GH DÚO' acogerá diferentes sorpresas en su estreno y propondrá un primer juego a sus protagonistas, una prueba en la que deberán exhibir su habilidad y su destreza. La pareja o trío ganador podrá instalarse en la suite, una estancia especial de la casa en la que disfrutarán de una serie de privilegios que hará más cómoda su convivencia respecto a la del resto de participantes.

El plató del reality contará con la presencia de varios colaboradores famosos, expertos en formatos de telerrealidad, entre los que se encontrarán las ganadoras de dos primeras ediciones del formato: María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez. Se sumarán a los defensores de los concursantes, José María Almoguera, Noemí Salazar, Esperanza Gracia, Manuel Jiménez -amigo y compañero artístico de Antonio Canales-, la actriz Laura Arjona y el periodista y colaborador Jorge Moreno, entre otros.

Por otro lado, Mediaset también ha confirmado cómo se podrá seguir el canal 24 horas a través de Mediaset Infinity. Así, la plataforma contará con dos señales en directo y en abierto para seguir todo lo que ocurra en la casa de Tres Cantos. Asimismo, también se mantiene el voto gratuito a través de la app y a través de ella se podrán ver también los resúmenes en primicia.