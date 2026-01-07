Telecinco dispara el interés por 'GH DÚO' con un misterioso concursante: 4 años alejado de la TV y del mundo

Apenas quedan 24 horas para el estreno de 'GH DÚO 4' en Telecinco, que desembarcará en la programación del canal de Mediaset con la misión de reflotar sus audiencias en el arranque del 2026 y, sobre todo, de no heredar los funestos y traumáticos resultados de 'Gran Hermano 20'.

Presentado por Jorge Javier Vázquez los jueves y Ion Aramendi los domingos, el reality por parejas ha confirmado a siete concursantes por ahora: Belén Rodríguez, Carmen Borrego, Anita Williams, Raquel Salazar, Sonia Madoc, Antonio Canales y Cristina Piaget.

El casting, en líneas generales, es llamativo y no de saldo como ha ocurrido en otras ediciones de 'GH DÚO'. Se aprecia así un claro esfuerzo en la cadena y en la productora (Zeppelin TV) para atraer al público perdido y no tropezar de nuevo en la misma piedra. Y prueba de ello es la última promo que ha lanzado Telecinco en redes sociales y en televisión.

En un atractivo spot, se ceba la entrada de un rostro que lleva cuatro años alejado de la pequeña pantalla, del amor y del mundo en general. Un enigmático participante que será "el regreso más esperado", como así se indica en los perfiles oficiales. Se desvelará este jueves durante la gala de estreno.

Lleva 4 años...



📺 Alejado de la tv

❤️ Alejado del amor

🌍 Alejado del mundo



El regreso más esperamos en el ESTRENO de #GHDÚO 💥😱 El jueves a las 21:45h en #Telecinco 👁️ https://t.co/GDblrQXYZ5 pic.twitter.com/qltxtuH2Wi — Telecinco (@telecincoes) January 7, 2026

Tras la promo, la expectación por 'GH DÚO 4' se ha incrementado considerablemente y las elucubraciones sobre su identidad se han disparado. Entre las principales apuestas se encuentran Hugo Castejón, Carlos Lozano, Antonio David Flores (posibilidad muy remota), Hugo Sierra o Gianmarco Onestini.

Esos son algunos de los nombres que han venido a la cabeza de los fans del formato a la espera de que el enigma se resuelva este jueves. Todos ellos encajan en mayor o menor medida con las pistas avanzadas por Telecinco. Sin embargo, pese a que la imagen aparece difuminada para generar intriga, en uno de los frames parece identificarse la cara de Carlos Lozano. No obstante, el presentador apareció en 2024 en 'De Viernes'.

En cualquier caso, Mediaset ha conseguido, sin duda, provocar lo que pretendía: un verdadero quebradero de cabeza entre los espectadores para adivinar de quién se trata. Lo descubriremos este jueves a partir de las 21:45 horas en Telecinco.