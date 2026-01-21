RTVE aclara cómo queda la emisión de 'DecoMasters' en La 1 tras quedar relegada por cambios de programación

La 1 de RTVE cambió su parrilla de programación este lunes para hacer seguimiento del minuto a minuto de la tragedia en Adamuz y, además de suspender la emisión de 'La Revuelta', aplazó el estreno de 'DecoMasters', su nuevo talent, en este caso de decoración, con participantes famosos.

Producido por la corporación pública en colaboración con Shine Iberia ('MasterChef'), este formato, que aspira a ser una de las grandes apuestas de La 1 en el primer trimestre del 2026, tiene a Patricia Montero como presentadora y a diez parejas de celebrities como concursantes.

Ellas son Mar Flores y su hijo Carlos Constanzia, Isa Pantoja y su marido Asraf Beno, los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera, María Zurita y Antonia Dell'Atte, los actores y amigos Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Lucía Dominguín y su hija Palito, Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón, las actrices Raquel Meroño y Belén López, los Gemeliers y los influencers King Bru y Andy Andrea.

'DecoMasters' se trata de "un proyecto muy ambicioso" tal y como destacó Macarena Rey, la CEO de la productora, en una reciente rueda de prensa a la que asistió El Televisero. Por parte de La 1 de RTVE la campaña de promoción para dar a conocer su lanzamiento ha sido muy potente y lo tendrá que seguir siendo, pues los planes se rompían este lunes al levantarse la programación nocturna en favor de un especial informativo con Pepa Bueno sobre la catástrofe ferroviaria en Córdoba.

En consecuencia, como ya ha confirmado la propia cadena de forma oficial, el estreno del talent se postergará al próximo lunes, 26 de enero, justo después de 'La Revuelta' de David Broncano. Es decir, alrededor a las 23:15 horas. Si no hay contratiempos, ese será el día definitivo en el que por fin verá la luz 'DecoMasters'.

Así es 'DecoMasters', el nuevo talent de La 1 de RTVE

Las celebrities se enfrentarán a espectaculares desafíos de interiorismo, en los que transformarán todo tipo de espacios reales con clientes reales. Los concursantes deberán convertirse en auténticos decoradores, capaces de hacer realidad los sueños de diferentes clientes, adaptándose a sus gustos y necesidades y demostrando creatividad, talento, sensibilidad y estilo. Pero no todo será cuestión de imaginación: tendrán que diseñar ajustándose a los presupuestos de cada cliente para cada espacio y aprovechar sus recursos. La responsabilidad será clave y se apostará por el reciclaje y la segunda vida de los objetos.

Cada programa constará de dos partes: la primera será una prueba grupal en la que los concursantes trabajarán divididos en dos grupos y harán realidad un diseño elegido de forma conjunta. Para ello, primero, cada pareja creará su propuesta para abordar el reto que les proponga un cliente. Después, cada uno de los dos equipos dispondrá de 10 minutos para decidir cuál es la mejor opción. Los autores del planteamiento ganador asumirán el liderazgo como jefes de proyecto y organizarán las tareas de sus compañeros. El principal objetivo será cumplir con las necesidades y demandas de los propietarios con una propuesta funcional que refleje la personalidad de sus dueños, ajustándose a un presupuesto. Tras dos días de intenso esfuerzo, el jurado evaluará la transformación del espacio y el equipo perdedor se enfrentará a la prueba de eliminación, en la que cada pareja desarrollará su propio proyecto durante dos días para atender las demandas de nuevos clientes. Al final de cada programa, el tándem menos brillante se despedirá de la competición.

En todo momento, las parejas contarán con una carpa habilitada con el material necesario donde podrán acudir tantas veces como quieran y coger lo que necesiten. Además, en la eliminación, la pareja que quiera algún material extra, que no esté disponible en la carpa, saldrá a comprarlo en la llamada ‘Carrera Decoexprés’, mientras los demás compañeros siguen trabajando. Durante todo el proceso de trabajo, siempre tendrán la ayuda de una cuadrilla de profesionales, que solo intervendrá en las tareas que entrañan algún riesgo. Solo una pareja conquistará el título de 'DecoMasters' y conseguirá un premio de 50.000 euros para donar a una ONG.