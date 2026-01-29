¿Quiénes son los invitados confirmados que visitan hoy 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 29 de enero?

Tras recibir una vez más a Chenoa y cerrar la noche con la actuación en directo del coro de la película 'Los Domingos', 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para cerrar la semana. David Broncano se reencontró con la cantante y presentadora para descubrir todos los detalles de la segunda temporada de 'The Floor' en La 1 además de repasar su experiencia al frente de las Campanadas junto a Estopa.

La visita de la intérprete y la actuación sorpresa se tradujo en 9.9% de share y 1.299.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 14.9% de share y 1.928.000 espectadores gracias a la visita de Gloria Serra. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 7.6% de cuota de pantalla y 986.000 seguidores en el access prime time de Telecinco.

Los invitados de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 29 de enero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá por primera vez al chef Dani García, que acudirá al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo libro de recetas 'Cocina en casa como Dani'. Por su parte, David Broncano recibirá por un lado a una actriz y directora y por otro a uno de los grupos de música más consolidados de nuestro país.

Así, para empezar, David Broncano recibirá en el plató de 'La Revuelta' a Vanesa Romero. La actriz de 'La que se avecina' acude al programa para presentar su cortometraje 'Sexo a los 70', que está nominado a los Premios Goya en la categoría de mejor corto de ficción. Un corto protagonizado por Mamen García, Laura Candil, Carlos Sobera, Fernando Colomo y Javier Bódalo y que aborda la historia de Marga, una viuda atrapada por la monotonía que se introduce en el universo de las aplicaciones de citas gracias a su nieta.

Después, David Broncano dará la bienvenida a Celtas Cortos después de que este miércoles el grupo ya se colara en el programa al acudir de público. La histórica banda vallisoletana se subirá esta vez al escenario para hablar de la gira de su 40 aniversario.

Pocos días tras el estreno en cines de 'Ídolos', Ana Mena y Óscar Casas podrían continuar con la promoción de la película que protagonizan juntos en el espacio de TVE. Tras su cita con 'El Hormiguero' el martes pasado, la pareja tiene vía libre para visitar al humorista y desvelar todos los detalles del film, que está acaparando la atención en redes tras su debut en las salas de cine acompañado de su banda sonora.

'Un latido' y 'Cute guapo' son los dos temas originales que la malagueña ha grabado para la banda sonora original de 'Ídolos'. Y durante estos días, los dos sencillos no han parado de acumular reproducciones en las distintas plataformas, por lo que la intérprete y su pareja podrían continuar poniendo el foco sobre el proyecto con su entrevista en el programa de David Broncano este jueves.