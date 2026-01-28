Cuántos programas tiene la segunda temporada de 'The Floor' con Chenoa en TVE y cambios en su mecánica

El tablero vuelve a activarse este miércoles con el estreno de la tercera temporada de 'The Floor', la segunda en TVE con Chenoa de nuevo como maestra de ceremonias. El concurso vuelve al prime time de La 1 tras haber sido el quiz show más competitivo de la cadena en los últimos 23 años.

Y es que en su primera edición, 'The Floor' registró una media del 12,3% de cuota, 1.071.000 seguidores y cerca de tres millones de espectadores únicos por noche. Fue líder indiscutible de su franja y en todos los targets de 13 a 74 años.

Al igual que en sus anteriores temporadas, 'The Floor' constará de ocho programas. Por ahora, el concurso se enfrentará a la última entrega de 'Nos vamos de madre' en Antena 3, a la película 'Assasin Club' en El Blockbuster de Cuatro, al estreno de 'Pura Sangre' en Telecinco y a un nuevo especial de 'El objetivo' de Ana Pastor en La Sexta.

Las novedades de 'The Floor' en su segunda temporada en La 1 de RTVE

100 concursantes compiten sobre un tablero gigante dividido en 100 casillas, cada una asociada al campo de conocimiento del participante que la ocupa. El objetivo: conquistar el tablero, eliminar a los oponentes y convertirse en el último concursante en pie para lograr un premio de 100.000 euros.

'The Floor' amplía su universo con 100 nuevas categorías de conocimiento representadas por los concursantes: desde los 70 años de TVE u ‘Operación Triunfo’, hasta ‘El Señor de los Anillos’, Sabina o skylines, pasando por clásicos como Banderas y Escudos deportivos, y categorías singulares como Hipocorísticos, Palabras en desuso u Oficios antiguos.

La escenografía será aún más impactante y espectacular, con público en el plató para acompañar y elevar la tensión en cada enfrentamiento y duelo.

Entre las principales novedades, destaca un Duelo Final en cada episodio: un enfrentamiento especial, de carácter no eliminatorio, protagonizado por los dos concursantes que hayan conseguido conquistar el mayor número de casillas hasta ese momento. En este duelo, se utilizará una categoría sorpresa que es ajena al tablero. El ganador de este desafío será declarado vencedor del episodio y obtendrá un premio de 5.000 euros en los cuatro primeros programas, que ascenderá a 10.000 euros en los siguientes.

Además, el Randomizer voluntario, una nueva herramienta estratégica que permite a los concursantes más osados ofrecerse voluntarios para jugar.

Ganar los 100.000 euros será más difícil que nunca, ya que los dos finalistas deberán enfrentarse en un Gran Duelo Final al mejor de tres: para proclamarse ganador, uno de ellos tendrá que imponerse en dos duelos.