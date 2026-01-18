¿Quién es Cristina Piaget, la concursante revelación de 'GH DÚO 4' con un desconocido pasado?

'GH DÚO 4' reabrió sus puertas hace una semana con nuevas parejas de famosos que, como cada edición, entran en la casa con la esperanza de resolver sus cuentas pendientes o trabajar sus diferencias. Sin embargo, el reality conducido por Jorge Javier Vázquez sorprendió con la pareja que habían preparado para Carlos Lozano: Cristina Piaget, una desconocida actriz y modelo que tuvo un breve romance con el presentador hace décadas.

Definida como "un animal televisivo" por los seguidores de 'Gran Hermano' tras su primera semana de convivencia, la actriz de 56 años se ha convertido en la gran revelación del elenco, agitando la casa y protagonizando numerosos enfrentamientos con sus compañeros hasta el punto de intentar fugarse del concurso durante la última gala. "¡Me voy a mi casa, con mi madre no!", anunció la actriz antes de dar plantón al presentador y sus compañeros para tratar de escapar por una trampilla del jardín, siendo rescatada por Carlos Lozano.

Cristina se ha escapado por la trampilla del jardín 😱💥#GHDúoGala2 pic.twitter.com/ilNOZWEGhM — Gran Hermano (@ghoficial) January 15, 2026

Cristina Piaget, la modelo internacional que posó para ELLE con tan solo 16 años y que concursa en 'GH DÚO' por su affair con Carlos Lozano

¿Pero quién es Cristina Piaget? Nacida el 14 de mayo de 1969, comenzó su aventura en el mundo de la moda y las pasarelas con tan solo 14 años de edad, escalando rápidamente hasta ser portada de ELLE con tan solo 16 años. Su presencia no tardó en volverse internacional, ganando repercusión entre prestigiosas firmas, consiguiendo campañas con Paco Rabanne, Valentino, Yves Saint Laurent Y Christian Dior.

Cristina Piaget, concursante de #GHDÚO

Para los que no la conocéis, entre sus hitos como modelo es ser la primera portada de ELLE en España con 16 años y una de las modelos favoritas de Paco Rabanne pic.twitter.com/vB6CX8cWVD pic.twitter.com/o1rudFaK1e — Audiencias / RVTA TV (@revueltaTV) January 4, 2026

Tras convertirse en una de las modelos más destacadas tanto a nivel nacional como internacional, la natural de Madrid decidió comenzar a probar suerte en el mundo de la interpretación. Una segunda pasión que le viene de familia, pues es hija del conocido actor de películas del oeste Paul Piaget. Aunque su debut en el mundo de la interpretación llegó antes que su incursión en el mundo de la moda, con tan solo 11 años, los papeles que definirían su carrera en la gran pantalla no llegaron hasta más tarde.

Cristina Piaget en la película 'La Monja' (2005)

En el mundo del teatro, Cristina Piaget formó parte de la obra 'Ruinas' para más tarde continuar su formación en el London Academy of Music and Drama o el Actors Center de Londres. Entre sus papeles más destacados en el cine destacan 'La Monja', el thriller de horror que protagonizó en 2005 además de aparecer en títulos como 'Body Armour' (2007), 'Fausto 5.0' (2001), 'Autopsia de un alien' (2006) y 'No me creo lo que veo' (2003).

Su vida tras la fama: aislada el campo junto a su hijo y enseñando yoga a niños

En la actualidad mantenía un perfil mediático discreto antes de su entrada en la casa de 'GH DÚO'. Cristina Piaget vive en una casa de campo autosostenible en el pequeño municipio de Piedralaves, un entorno privilegiado entre el campo y los animales situado en la sierra de Gredos. Allí, la modelo pasa los días junto a su hijo Paul además de trabajar como profesora de yoga para niños. En cuanto a sus relaciones más mediáticas, la actriz tuvo una relación con José María Cano además de ser cazada con Sean Penn en las Islas Baleares en una actitud muy romántica.

Y su conexión con Carlos Lozano, la cual la ha sacado de su remanso de paz y espiritualidad en conexión con la naturaleza, se remonta a la década de los 90, cuando el presentador y la modelo tuvieron lo que ambos han definido como "un tonteo". "Yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Nos mirábamos a los ojos y nos besábamos en los labios. Fue muy bonito", explicó Lozano durante su reencuentro en la casa de 'Gran Hermano'.

Además, este fin de semana el programa '¡Vaya Fama!' ha buceado en la hemeroteca para mostrar el sorprendente pasado televisivo de Cristina Piaget. La mocatriz tuvo su primera aparición en un plató de Telecinco en el año 1991 en el programa 'Telecinco, ¿dígame?', cuando con solo 21 años repasaba su recién iniciada carrera de actriz y modelo, y donde llamaba poderosamente la atención la forma sosegada en la que hablaba, muy lejos de los arranques que le dan en 'GH DÚO'.

Cristina Piaget en un plató de Telecinco en el año 1994

Entonces, presumía de hablar cinco idiomas -inglés, francés, italiano, indonesio y español- además de haber tenido el privilegio de haber trabajado con actores de la talla de José Luis López Vázquez. Aparte de su carrera cinematográfica, en Telecinco también fue recordado su papel en la serie diaria 'Esencia de poder', en el año 2001.