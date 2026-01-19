Qué ver del 19 al 25 de enero: Los estrenos que llegan, superado el ecuador del mes, a Prime Video, Movistar+, Netflix o HBO Max

Esta semana de estrenos tiene algo particular y que hacía mucho tiempo que no veíamos: Netflix no suma ningún estreno destacado. Sí que tiene unos cuantos, pero ninguno se cuela en nuestra lista de los 10 estrenos más interesantes de la semana. Donde sí tenemos que detenernos un rato es en Prime Video, porque trae la nueva serie de Sophie Turner (Sansa Stark en 'Juego de Tronos') con 'El robo', o la nominada a los Goya 'Gaua', que completa la trilogía que el director iniciara con 'Errementari' e 'Irati'. Dos estrenos potentes para esta nueva semana de enero.

Por otro lado, el gran título que llega esta semana es, sin duda, 'El caballero de los Siete Reinos', una nueva inmersión en el mundo creado por George R.R. Martin, y que HBO MAX ha planeado para estrenar entre temporadas de 'La casa del dragón' (aunque la continuidad de esta está en el aire debido a las diferencias creativas entre el propio Martin y su showrunner Ryan Condal). También tendremos lo nuevo de Ryan Murphy en Disney Plus, una especie de secuela no oficial de 'La sustancia', o la llegada a Movistar Plus+ y Filmin de una de las favoritas de los Premios Goya este 2026: 'Maspalomas'. Hablando de Filmin, la plataforma nos trae por primera vez las 13 temporadas completas de 'Poirot', el célebre detective creado por Agatha Christie. Y, para terminar la semana, el estreno de 'Padre no hay más que uno, la serie', en Atresplayer.

Estrenos en Prime Video

El robo

Sinopsis: Un día laboral típico en una empresa de fondos de inversión se ve alterado cuando una banda de ladrones violentos irrumpe y obliga a la oficinista Zara y a su mejor amigo, Luke, a cumplir sus exigencias. ¿Pero quién robaría miles de millones de libras de las pensiones de gente normal y por qué? El inspector jefe Rhys tiene como objetivo descubrirlo, pero debe mantener a raya sus propios problemas económicos mientras lidia con los planes secretos e intereses contrapuestos que se esconden en el centro de este crimen de gran envergadura.

¿A quién no le gusta una buena historia de atracos? En este caso, además con Sophie Turner, la eterna Sansa Stark de 'Juego de tronos', como protagonista, dando vida a una oficinista a la que le tocará ser la heroína de turno. Archie Madekwe, conocido por 'Saltburn', y Jacob Fortune-Lloyd completan el reparto principal de una serie de 6 episodios que promete mantenernos pegados al asiento (donde sea que veamos una serie hoy en día, tanto en el metro como en el gimnasio o sentados en el sofá de casa). Curiosamente, Turner protagonizó el año pasado el drama británico 'Joan', donde se ponía en la piel de una ladrona de joyas. Ahora le toca estar en el lado opuesto.

La actriz trata de desquitarse de 'Juego de tronos' y demostrar que es una actriz de pleno derecho. Ya probó suerte con la saga de 'X-Men' dando vida a una jovencísima Jean Grey. "Espero que se vea una faceta completamente diferente de lo que soy capaz de hacer. Porque creo que siempre he interpretado a víctimas", contó para Harper's Baazar justo antes del estreno de 'Joan' en el canal británico ITV.

Fecha de estreno: 20 de enero

Gaua

Sinopsis: Montañas vascas, siglo XVII. En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue. En su camino, se topa con tres mujeres que, mientras lavan la ropa junto al río, comparten cuentos de miedo y habladurías del pueblo. Para su asombro, Kattalin acabará convirtiéndose en parte de esas mismas historias.

Paul Urkijo sigue inmerso en el folklore vasco con esta tercer acercamiento tras las estupendas 'Errementari' e 'Irati'. Ahora llega 'Gaua', y se centra en la caza de brujas del siglo XVII en el norte de España. Gemma Blasco y Ángela Cervantes 'Gaua' mezcla terror con recreación histórica de una época muy poco conocida. Urkijo quería contar su historia, quería arrojar un poco de luz a esa época un poco más oscura. "Porque las brujas son las reinas de la noche y unas de las grandes protagonistas de nuestra mitología. Ya sabéis que soy muy fan de la mitología y el mundo nocturno también me ha fascinado desde niño. Por eso quería sumergirme ese imaginario vinculado a las brujas, los aquelarres… y llevarlo a un lugar épico", contó el director en una entrevista para RTVE.

Fecha de estreno: 22 de enero

Estrenos en Movistar Plus+

Maspalomas

Sinopsis: Tras romper con su pareja, Vicente, de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas: su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. Vicente tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta. En este nuevo entorno, Vicente deberá preguntarse si aún está a tiempo de reconciliarse con los demás… y consigo mismo.

Tras 'La trinchera infinita', 'Marco' o 'Handía', José Mari Goenaga y Aitor Arregi –conocidos como los Moriarti- nos regalan la emotiva historia de Vicente, un hombre de 76 años abiertamente gay, que tras un accidente entra en una residencia donde se ve obligado a volver al armario. Vicente está interpretado por José Ramón Soroiz ('Cinco lobitos') mientras que Nagore Aranburu ('Los domingos') interpreta a su hija. 'Maspalomas' habla sobre la identidad sexual en la vejez y sobre lo fácil que puede ser perder todo aquello que ya habías conquistado. Y sí, ha sido una de las grandes sorpresas de este 2025 en el cine español. Porque se trata de una película valiente, y que explora algo que suele darse de lado en la ficción queer: la llegada a la vejez, y cómo vivimos nuestra identidad sexual pasada cierta franja de edad.

"Para nosotros era uno de los pilares de la película [el deseo sexual en las personas mayores]", cuenta uno de sus directores, Aitor Arregui, para El Contraplano. "Cuando Jose Mari nos presentó la historia, y luego la primera versión del guion, nos atrajo mucho no solo la cuestión del armario, sino también la del deseo en la tercera edad. Mucha gente piensa que no existe, y no es así. Los prejuicios culturales y la asociación del sexo con la reproducción han alimentado esa idea de que, cuando se pasa la edad fértil, el apetito sexual va desapareciendo. Luego está el pudor: eso de que no quieres imaginar a tus padres teniendo sexo [ríe]. Pero más allá de eso hay ideas muy establecidas, clichés, que hacen que la sociedad dé por hecho que en la tercera edad el deseo desaparece".

Fecha de estreno: 22 de enero

Marbella. Expediente judicial (Temporada 2)

Sinopsis: Cesar Beltrán (Hugo Silva) tiene que enfrentarse a un nuevo enemigo, más implacable y determinado que cualquier otro policía, competidor o criminal con quién se ha cruzado en el pasado: la fiscal antidroga de Marbella, Carmen Leal (Natalia de Molina). Carmen está convencida de que muy poco se puede hacer contra las organizaciones criminales que lideran el tráfico en la costa del Sol, si no se erradica antes a los responsables de muchos fracasos recientes de la justicia: los tres principales abogados que defienden a la mayoría de los criminales.

Creada por Alberto Marini y Dani de la Torre, que firman el guion y la dirección respectivamente, se basan en una idea original de Nacho Carretero y Arturo Lezcano. Esos son los mimbres que han creado 'Marbella. Expediente judicial', la nueva serie original de Movistar Plus+. Protagonizada por Hugo Silva y Natalia de Molina, se trata de la segunda temporada de 'Marbella', que pudimos ver en la plataforma el pasado 2024. Nos metemos en los bajos fondos de la ciudad del lujo andaluza, ahora centrándose en el narcotráfico que llega por el Estrecho. "Aquí se ven cómo son las persecuciones en la vida real [...]. España es un país garantista, no puede disparar a una lancha", comentó Dani De la Torre en una entrevista para Europa Press.

El reparto está repleto de nombres conocidos, como la recientemente nominada al Goya Elvira Mínguez ('La sombra de la tierra), Manuela Calle, Agustín Domínguez (su debut en ficción), Ignacio Mateos ('La maniobra de la tortuga'), Juanlu González ('Políticamente incorrectos'), Cristalino ('Segundo Premio'), Claudia Galán ('La Caza. Guadiana'), Antonio Araque ('Te estoy amando locamente') o Fernando Cayo ('La huella del mal').

Fecha de estreno: 22 de enero

Mi amiga Eva

Sinopsis: Eva es una mujer de unos 50 años, casada desde hace más de veinte y con dos hijos adolescentes. Durante un viaje de negocios en Roma, Eva se da cuenta de que quiere volver a enamorarse antes de que sea "demasiado tarde". De vuelta a Barcelona, Eva empieza una nueva vida, soltera y abierta al juego de la seducción y el romance. A lo largo de un año seguiremos a esta mujer que ha roto su mundo buscando un sentimiento...

Mentiras, malentendidos y situaciones disparatadas en 'Mi amiga Eva', una comedia sobre la crisis de pareja a los cincuenta y el juego del amor dirigida y escrita por Cesc Gay ('Sentimental', 'Historias para no contar') y protagonizada por Nora Navas, Juan Diego Botto y Rodrigo de la Serna. "A veces empezamos a convertirnos en algo de nosotros que no nos esperamos", reflexionó el director en una entrevista para Makma. 'Mi amiga Eva' es una comedia costumbrista que nos ayuda a ver la vida desde otra perspectiva, y como nunca es tarde para encontrar el amor. Aunque muchas veces, la sociedad parezca indicarnos lo contrario.

Fecha de estreno: 23 de enero

The ritual

Sinopsis: Cuando una joven es poseída por una entidad demoníaca implacable, dos sacerdotes con pasados muy distantes deben unir fuerzas para salvarla. Uno es un veterano exorcista (Al Pacino), atormentado por su propio fracaso en un caso anterior. El otro (Dan Stevens), un sacerdote joven, lucha contra sus dudas y una fe que se tambalea. Juntos se adentrarán en un ritual que pondrá a prueba sus creencias, su cordura y sus vidas.

Hemos visto un sinfín de películas de exorcismos con la misma premisa. Un sacerdote en horas bajas recordando un caso en el que fracasó, y uno joven, dispuesto a todo, pero que siempre tiene dudas en su fe. Ambos se unen para salvar a una joven... y sus almas por el camino. Recuerda a otras como 'El rito' con Anthony Hopkins. Pero aquí nos encontramos a un Al Pacino con el ocaso de su carrera, y que no elige papeles acorde a su gran filmografía, aunque a sus 85 años bien se puede permitir lo que quiera. Basada en hechos reales, 'El ritual' funciona un poco a medio gas, pero es entretenida y da algunos buenos sustos. Además, también tenemos a Dan Stevens ('Downton Abbey'), que siempre aporta en cualquier película que esté. "Soy un cobarde con las películas de miedo. Pero las que de verdad me aterrorizan... son las malas en las que he actuado yo", confesó Pacino en una entrevista para Fotogramas.

Fecha de estreno: 25 de enero

Estrenos en HBO MAX

El caballero de los Siete Reinos

Sinopsis: En el mundo de 'Juego de Tronos', dos héroes improbables vagaban por Poniente... Un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto y su escudero Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos.

El mundo creado por George R.R. Martin, 'Juego de tronos', vive una nueva edad de oro gracias a MAX y la llegada de 'La casa del dragón'. Y ahora llega una nueva serie basada en historias cortas del autor: 'El Caballero de los Siete Reinos'. La idea es alternar cada temporada de 'La casa del dragón' con esta nueva serie que, si todo va según lo que parece, tendrá tres temporadas. Porque, actualmente, hay tres cuentos escritos por George R.R. Martin que tienen a los personajes de la serie como protagonistas. Estamos hablando de Ser Duncan el Alto y su diminuto escudero, Egg, y el primero de los libros es 'El caballero errante'.

El protagonista es Peter Claffey. Aunque su fama se la deba a ser jugador profesional de rugby (hasta jugó en el Campeonato Seis Naciones M20 por Irlanda), lleva unos años ya en el mundo interpretativo. Y, por otro lado, nos encontramos con Dexter Sol Ansell, al que vimos recientemente en 'Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes' interpretando a un Coriolanus Snow de pequeño.

Fecha de estreno: 19 de enero

Estrenos en Disney Plus

The Beauty

Sinopsis: El mundo de la moda se vuelve oscuro cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de formas espantosas y misteriosas. Los agentes del FBI Cooper Madsen y Jordan Bennett viajan a París para descubrir la verdad. A medida que profundizan en el caso, descubren una enfermedad de transmisión sexual que transforma personas comunes en iconos de perfección física, pero con consecuencias aterradoras.

Ryan Muprhy escribe y produce esta propuesta que recuerda bastante a la pasada 'La sustancia', ese fenómeno cultural que fue la película protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley. Bella Hadid, Amelia Gray, Lux Pascal... son solo algunos de los nombres que conforman el reparto de esta nueva ficción del autor televisivo más prolífico del momento. Evan Peters y Rebecca Hall son Cooper y Jordan, los dos agentes del FBI. Ashton Kutcher es ese villano conocido como The Corporation; Anthony Ramos es The Assasin y Jeremy Pope es Jeremy.

Pero es que no se queda ahí el reparto de nombres: Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jaquel Spivey, Jessica Alexander, Jon Jon Briones, John Carroll Lynch, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher o Vincent D’Onofrio. Y es que además se trata de la adaptación del cómic del mismo título de Haun y Jason A. Hurley.

Fecha de estreno: 22 de enero

Estrenos en Filmin

Agatha Christie: Poirot

Sinopsis: Refugiado en Inglaterra tras la Primera Guerra Mundial, Hércules Poirot resuelve crímenes aparentemente inexplicables gracias a su inteligencia, su método y su obsesión por el orden. Cada caso presenta un enigma distinto en el que asesinatos, engaños y secretos ocultos salen a la luz de las formas más inimaginables.

La mítica serie protagonizada por David Suchet regresa al streaming y, por primera vez, con sus 13 temporadas en la misma plataforma y al completo. Gracias, Filmin. Con motivo del 50 aniversario de la muerte de su autora, Agatha Christie (una autora con más de 80 novelas y 19 obras teatrales, y que revolucionó el género policíaco, dando vida a iconos como Hércules Poirot y Miss Marple), la plataforma lo conmemora con este regreso por todo lo alto de una serie que se estrenó en 1989 y llegó hasta 2013. En su recorrido, la serie estuvo nominada en 12 ocasiones a los prestigiosos Premios BAFTA, de los cuales ganó 4.

Suchet admitió que no conocía al detective hasta que le ofrecieron el papel, y fue entonces cuando se convirtió en todo un experto, fascinado por la dimensión que ofrecía, cómica pero sensata. Rosalind Hicks, hija de Agatha Christie, vio a Suchet en 'Blott on the Landscape', una adaptación de la BBC de la novela de Tom Sharpe, y pensó que sería su próximo Poirot:'“Lo que yo no sabía era que la elección fue de la familia de Agatha Christie. Rosalind Hicks y su marido, Anthony Hicks, querían conocerme y almorzar conmigo, y dijeron lo contentos que estaban de que yo fuera a interpretar a Hércules Poirot, y de repente la conversación se volvió increíblemente seria…".

Fecha de estreno: 20 de enero

Estrenos en Atresplayer

Padre no hay más que uno, la serie

Sinopsis: Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que “esto no puede ser tan difícil” pero pronto descubrirá que lo es, y mucho. Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad.

Tras el éxito en taquilla de la saga cinematográfica ‘Padre no hay más que uno’, la película se convierte en serie de televisión. Estará dirigida por Inés de León y protagonizada por Daniel Pérez de Prada y Mariam Hernández junto a Claudio Gallego, Amanda Cárdenas, Alberto Salvador, Naia de las Heras y Olivia Guerrero. Y es que el éxito de la saga creada por Santiago Segura es innegable, porque entrega tras entrega, siempre se sitúan como las películas más taquilleras del año en el cine español. Coescrita por Raúl Navarro, quien también codirige, y Juan Manuel de Vega, ‘Padre no hay más que uno, la serie’, es de nuevo, una producción de Mª Luisa Gutiérrez, productora de las películas.

"La película es una diversión, un entretenimiento, es una risa, y yo siempre he pensado que en la comedia se pueden decir todo tipo de cosas, incluida la crítica social, que si entra con una risa entra mejor", defendió así la saga Santiago Segura durante el estreno de una de sus entregas. ¿Tendrá el mismo éxito su salto televisivo?

Fecha de estreno: 25 de enero

