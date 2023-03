La definitiva determinación de TVE sobre el futuro de ‘La Caza. Guadiana’ en su parrilla

Pese a que se planeó emitir doble capítulo semanal de ‘La Caza. Guadiana’, finalmente TVE emitirá solo un episodio de la serie de Megan Montaner.

TVE estrenaba el pasado jueves ‘La Caza. Guadiana‘, la que es la tercera temporada de la ficción protagonizada por Megan Montaner, Alain Hernández y Félix Gómez. En un principio, la cadena pública pretendía emitir dos capítulos de estreno siguiendo así la estrategia que ya había llevado a cabo con su ficción anterior como ‘Fuerza de paz’, ‘Sequía’ o ‘Sin límites’.

Sin embargo, a pocas horas de su emisión, TVE cambiaba de estrategia para evitar tener que competir contra la entrega del histórico bote de ‘Pasapalabra’, que Antena 3 había anunciado solo con 24 horas de antelación. Por ello, La 1 optaba por ofrecer únicamente un capítulo de ‘La Caza. Guadiana’ a partir de las 22 horas y una reposición de ‘La Caza. Monteperdido’ contra la entrega especial del concurso de Roberto Leal.

Horas antes a saberse el cambio in extremis de TVE con ‘La caza. Guadiana’, Francis Lorenzo no se contenía al criticar el plan de emisión de la cadena pública en una entrevista con TVienes. «Nosotros hacemos los productos y luego no depende de nosotros su emisión. Es una pena, hoy por ejemplo no es el día más acertado para estrenar contra el especial de Pasapalabra», comenzaba a decir el actor.

«Obviamente, no me gustaría que fuese hoy con esa competencia, pero ahí no tengo nada que opinar. El producto está en manos de ellos. No me parece acertado, pero qué puedo decir yo», añadía el actor que da vida a Santiago Baín.

Tras esa decisión, ‘La caza Guadiana’ se estrenó el pasado jueves con un 6,2% y 910.000 espectadores mientras que la reposición de ‘La Caza. Monteperdido’ se quedaba en un 5,7% y 601.000 espectadores contra el bote histórico de ‘Pasapalabra’ que se llevó Rafa Castaño y arrasó en audiencias con un espectacular 37,4% y 4.578.000 espectadores.

La gran incógnita estaba en cuál sería finalmente la estrategia de emisión de La 1 con ‘La caza. Guadiana’. Así, finalmente, TVE ha optado por mantener la planificación del pasado jueves y emitir un único episodio de la tercera temporada a partir de las 22:05 horas y a partir de las 23:05 la reposición de la primera temporada de la ficción.