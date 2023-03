Francis Lorenzo carga contra TVE por lo que va a hacer con la emisión de ‘La Caza. Guadiana’

Francis Lorenzo se ha pronunciado sobre la estrategia de programación de TVE con ‘La caza. Guadiana’.

TVE estrena este jueves ‘La caza. Guadiana‘, la tercera temporada de la serie protagonizada por Megan Montaner, Alain Hernández y Félix Gómez entre ellos. En un principio, iba a tener un doble episodio y se iba a enfrentar a la entrega del bote de ‘Pasapalabra’; algo sobre lo que se ha pronunciado Francis Lorenzo, otro de los actores del reparto.

Sin embargo, finalmente, in extremis, TVE ha tomado una determinación y ha decidido emitir únicamente el primer episodio de ‘La caza. Guadiana’ a partir de las 22:00 horas y a partir de las 23:00 horas una reposición de ‘La Caza. Monteperdido’ evitando así competir el segundo capítulo de la tercera temporada contra ‘Pasapalabra’.

Previamente a saberse este cambio de última hora, Francis Lorenzo mostraba su malestar con la estrategia de emisión de TVE con ‘La caza. Guadiana’. «Nosotros hacemos los productos y luego no depende de nosotros su emisión. Es una pena, hoy por ejemplo no es el día más acertado para estrenar contra el especial de Pasapalabra”, admite en una entrevista con TVienes.

«Obviamente, no me gustaría que fuese hoy con esa competencia, pero ahí no tengo nada que opinar. El producto está en manos de ellos. No me parece acertado, pero qué puedo decir yo», prosigue comentando el actor que vuelve a meterse en la piel de Santiago Baín.

El regreso de su personaje a la serie

Francis Lorenzo regresa a la serie tras la muerte de su personaje en la primera temporada. No obstante, en ‘La caza. Guadiana’ habrá dos líneas temporales: una en 2010, con la narración del primer caso de la teniente Campos y en la que veremos de nuevo a Santiago; y otra en 2022 cuando el mismo caso se reabre.

«Habíamos hecho ya toda una historia y es volver a nuestro principio. Veremos cómo habíamos empezado. Tiene un algo de sentimental que está muy bien. A lo largo de la temporada habrá varios flashbacks, que van contando un poco como ella se acuerda de sus inicios», explica Francis Lorenzo.

Sobre su reencuentro con Megan Montaner, el intérprete se muestra muy feliz. «Para mí fue un regalo volver a encontrármela porque está haciendo un personaje que es maravilloso», confiesa. «Es una serie muy bien producida, dirigida e interpretada», añade sobre la ficción. Además, Francis no duda en sacar pecho de lo bien que está funcionando la serie en su salto a Netflix: «Acaban de estrenar las dos primeras temporadas y casi sin anunciarlo somos ya la quinta serie más vista«.