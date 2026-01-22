Martín Barreiro, meteorólogo de RTVE, previene del desplome de la cota de nieve y en qué zonas de España

Tras el temporal que ha asolado a parte del Mediterráneo con Harry y mostrar los estragos en Tavernes de La Valldigna en Valencia y conectar con la sierra de Guadarrama, Marta Flich daba paso a Martín Barreiro en 'Directo al grano' para conocer el pronóstico para los próximos días con la entrada de la borrasca Ingrid.

Todo después de que la reportera desplazada al Alto del León en Madrid asegurara que los vecinos le habían dicho que "hacía mucho tiempo que no nevaba tanto en Madrid". "Tenemos un poco el miedo metido en el cuerpo, ¿es para tanto Martín o no?", le cuestionaba Marta Flich a su compañero. "El miedo no, pero hay que estar pendientes porque se trata de una nueva borrasca que nos va a dejar condiciones muy adversas", contestaba el meteorólogo.

"Ingrid va a barrer la península. Las isobaras están muy juntas por lo que eso va a generar mucho viento y oleaje sobre todo en Galicia. Y además viene con mucho aire frío, lo que va a hacer que se desplome la cota de nieve", empezaba advirtiendo Martín Barreiro apuntando que en algunas zonas va a bajar la cota hasta los 300 o 400 metros.

Pero antes de seguir avanzando con el pronóstico de nieve, el presentador quería poner el foco en la alerta amarilla y naranja por el oleaje en la costa norte con olas de más de siete metros. "Mañana alerta roja, fuerza 10, es un temporal muy duro y con oleaje de más de nueve metros en la costa gallega", aseveraba.

Martín Barreiro avanza en 'Directo al grano' el pronóstico de nieve

Martín Barreiro en 'Directo al grano'

Con respecto a la precipitación, Martín Barreiro ha avanzado que descenderá en el Mediterráneo tras haber llovido mucho en Baleares y que empezará a crecer en el resto de España. "Mañana poco a poco se empieza a ver en el mapa ese tono blanco, verde que es más cantidad de nieve, más centímetros y conforme llegue el aire frío esa cota de nieve irá bajando", seguía explicando.

En ese sentido, el meteorólogo mostraba como los avisos serán naranja en Galicia tanto en Pontevedra, Lugo y Ourense y en Castilla y León tanto en el noroeste como en el Sistema Central. "Son 20 centímetros de nieve en el caso del aviso naranja y en cotas bajas", concluía.

"Las cotas de nieve insisto 600 metros pero podría bajar en el norte a los 300. El sábado seguirá nevando un poco menos, lo iremos contando con detalle, pero insisto tiempo muy invernal. Marítimo el temporal y también de nieve y de lluvia", terminaba aclarando Martín Barreiro.