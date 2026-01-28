Los dos actores de la mítica 'Gran Reserva' y el protagonista de 'Ángela' que saltan a 'Pura Sangre'

Telecinco estrena este miércoles, 28 de enero, su nueva gran apuesta de ficción: 'Pura Sangre'. Protagonizada por Ángela Molina, Amaia Salamanca y Pedro Casablanc, entre otros, y de los productores de 'MasterChef, se trata de una superproducción que eleva notablemente el nivel de las ficciones que Mediaset tiene en su haber.

Asistimos a la primera serie original que Mediaset produce en colaboración con Shine Iberia, siendo además la primera gran ficción que realiza dicha compañía para la televisión en abierto de nuestro país. La trama, que combina amor, misterio y thriller, se articula en torno a secretos que se creían enterrados, lealtades cruzadas, tensiones económicas y heridas sin cerrar.

Blanca Romero, Pep Munné, Aitor Luna, Maru Valdivieso, Jaime Zatarain y Eva Ugarte completan un elenco artístico de alto nivel para una historia que puede evocar a una serie emblemática de nuestro país como 'Gran Reserva' por las luchas entre sagas familiares, por el entorno rural y porque, si recordamos, en su plantel también se encontraban Ángela Molina y Aitor Luna.

Y es que, si hay un nombre que resalta por encima del resto, es el de la veterana actriz Ángela Molina, que dio vida a la matriarca de Los Reverte, una de las dos sagas familiares que protagonizaron la serie de La 1 de RTVE. En el caso de 'Pura Sangre', la interprete madrileña también se mete en el papel de la matriarca de los Acuña. Molina vuelve a trabajar en una serie de televisión en abierto después de 'La Valla' en Antena 3 (2020).

Ángela Molina en 'Pura Sangre'

Por su parte, Aitor Luna, hermano del también actor Yon González, encarnó a Raúl Cortázar, el tercer hijo del otro clan familiar de 'Gran Reserva'. Ahora, en la serie de Telecinco será el hijo díscolo de Ángela Molina (Rosario del Monte) como Héctor Acuña. Hay que destacar que, con 'Pura Sangre', engrosa una amplia filmografía en la que se encuentran títulos como 'Los hombres de Paco', 'La catedral del Mar' o 'Los herederos de la tierra'.

Aitor Luna en 'Pura Sangre'

Por otro lado, en el reparto de 'Pura Sangre' también figura Jaime Zatarain con un papel, el de Jacobo Valverde, que irá ganando peso en los próximos capítulos. El actor cántabro es conocido por sus papeles en 'Intimidad', 'La Cocinera de Castamar' y, sobre todo, en 'Ángela'; serie original de Atresmedia en la que fue protagonista junto a Verónica Sánchez, Daniel Grao y Lucía Jiménez y que se ha convertido en un fenómeno global que ha arrasado en más de 40 países a través de su segunda ventana en Netflix.