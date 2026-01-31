Series

'La Promesa', avance del lunes 2 de febrero: Lorenzo, acorralado por un hijo secreto y Manuel, como nunca se le ha visto

por El Televisero

Avance del capítulo 766 de 'La Promesa' que La 1 de TVE ofrecerá el próximo lunes, 2 de febrero, a partir de las 18:35 horas

'La Promesa', avance del lunes 2 de febrero
'La Promesa', avance del capítulo del lunes 2 de febrero | TVE

En el capítulo de 'La Promesa' de este viernes, Enora comparte con Toño y Manuel su opinión de que el comandante es un impostor. Y efectivamente, está compinchado con Leocadia. Por su parte, Manuel confirma sus peores presagios: no hay ningún Sebastián Rivero en el cuerpo de aviación.

Lorenzo no puede asistir a la fiesta por una indisposición estomacal y Ángela lo celebra. Las cocineras, enigmáticas, confiesan haber tenido algo que ver en esa intoxicación. 

Adriano y Martina están a punto de besarse, pero son interrumpidos por Jacobo, que casi los descubre. Samuel se ha enterado de que María y Carlo han hecho pública su relación y termina dando su bendición a la doncella. Petra insta a Samuel a acelerar su marcha a misiones para que no sufra más por ella.

Leocadia abronca fuertemente a Teresa porque el servicio es un desastre. Cristóbal la defiende y la señora ofrece a Petra el puesto de ama de llaves de La Promesa que ella misma le quitó. Margarita, por su parte, tiene la clave para neutralizar al capitán e impedir la boda: ha descubierto que Lorenzo tiene un hijo bastardo y le amenaza con contarlo a toda la sociedad.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 766 del lunes 2 de febrero

Lorenzo niega tener un bastardo, pero Margarita no le cree porque tiene la información bien atada. Curro asegura a Ángela que confía en su tía y en sus planes para detener la boda. Petra pide tiempo a Leocadia para pensarse su oferta de volver al puesto de ama de llaves. ¿Terminará aceptando?

Pía y Vera comentan con las cocineras la posibilidad de que Petra ocupe el lugar de Teresa, y ninguna lo ve mal. Martina se propone convencer a Manuel para que vaya a la fiesta del ilustre don Pedro de Artiaga, aunque no será tarea sencilla. María se siente mal por mentir sobre su relación con Carlo a Manuel y Samuel. Pía, por su parte, le pide a la doncella que haga su embarazo público.

Petra revela a Pía que sabe que María está embarazada. A su vez, Pía desvela a Petra que Samuel recibió una carta del Obispado. Rivero, presionado, termina confesando a Manuel que en realidad trabaja para Leocadia… ¡y este lo tumba de un puñetazo! Leocadia no puede contenerse al ver que Curro se va a sentar a comer con ellos y explota.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

·

Más Información

'La Promesa', 'Valle Salvaje' y el logo de La 1 de RTVE

RTVE levanta su programación regular: La 1 anuncia que suspende la emisión de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' hoy

Pedro Jiménez
'La Promesa', avance del próximo capítulo

'La Promesa', avance del próximo capítulo que se aplaza obligadamente por un cambio de programación en TVE

El Televisero

Últimas noticias