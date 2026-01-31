'La Promesa', avance del lunes 2 de febrero: Lorenzo, acorralado por un hijo secreto y Manuel, como nunca se le ha visto

En el capítulo de 'La Promesa' de este viernes, Enora comparte con Toño y Manuel su opinión de que el comandante es un impostor. Y efectivamente, está compinchado con Leocadia. Por su parte, Manuel confirma sus peores presagios: no hay ningún Sebastián Rivero en el cuerpo de aviación.

Lorenzo no puede asistir a la fiesta por una indisposición estomacal y Ángela lo celebra. Las cocineras, enigmáticas, confiesan haber tenido algo que ver en esa intoxicación.

Adriano y Martina están a punto de besarse, pero son interrumpidos por Jacobo, que casi los descubre. Samuel se ha enterado de que María y Carlo han hecho pública su relación y termina dando su bendición a la doncella. Petra insta a Samuel a acelerar su marcha a misiones para que no sufra más por ella.

Leocadia abronca fuertemente a Teresa porque el servicio es un desastre. Cristóbal la defiende y la señora ofrece a Petra el puesto de ama de llaves de La Promesa que ella misma le quitó. Margarita, por su parte, tiene la clave para neutralizar al capitán e impedir la boda: ha descubierto que Lorenzo tiene un hijo bastardo y le amenaza con contarlo a toda la sociedad.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 766 del lunes 2 de febrero

Lorenzo niega tener un bastardo, pero Margarita no le cree porque tiene la información bien atada. Curro asegura a Ángela que confía en su tía y en sus planes para detener la boda. Petra pide tiempo a Leocadia para pensarse su oferta de volver al puesto de ama de llaves. ¿Terminará aceptando?

Pía y Vera comentan con las cocineras la posibilidad de que Petra ocupe el lugar de Teresa, y ninguna lo ve mal. Martina se propone convencer a Manuel para que vaya a la fiesta del ilustre don Pedro de Artiaga, aunque no será tarea sencilla. María se siente mal por mentir sobre su relación con Carlo a Manuel y Samuel. Pía, por su parte, le pide a la doncella que haga su embarazo público.

Petra revela a Pía que sabe que María está embarazada. A su vez, Pía desvela a Petra que Samuel recibió una carta del Obispado. Rivero, presionado, termina confesando a Manuel que en realidad trabaja para Leocadia… ¡y este lo tumba de un puñetazo! Leocadia no puede contenerse al ver que Curro se va a sentar a comer con ellos y explota.