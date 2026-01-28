'La Promesa', avance del próximo capítulo que se aplaza obligadamente por un cambio de programación en TVE

Samuel es fuerte ante María y admite que lo suyo es imposible. Debe apostar por Carlo. Leocadia increpa a Cristóbal por el desorden que hay en el servicio por culpa de la ama de llaves y él la defiende. El mayordomo de La Promesa pregunta a Teresa por lo sucedido y terminan abrazándose. María y Carlo dan el paso definitivo: presentarse ante el servicio como pareja. Tras el anuncio de su relación sienten alivio, pero no alegría.

Enora se cuela en la habitación del comandante Rivero, quien está a punto de descubrirla. En la planta noble, Margarita informa a Curro de que va a volver a intentar hablar con Ayala para impedir la boda.

Martina y Adriano coinciden en que el viaje a Nueva York es una salida al problema romántico que existe entre ambos. Ángela y Lorenzo van a ir a la fiesta, pero en el último momento, el capitán sale corriendo sin justificación. Ha sido intoxicado.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 765 - Viernes 30 de enero

Enora comparte con Toño y Manuel su opinión de que el comandante es un impostor. Y efectivamente, está compinchado con Leocadia. Por su parte, Manuel confirma sus peores presagios: no hay ningún Sebastián Rivero en el cuerpo de aviación.

Lorenzo no puede asistir a la fiesta por una indisposición estomacal y Ángela lo celebra. Las cocineras, enigmáticas, confiesan haber tenido algo que ver en esa intoxicación.

Adriano y Martina están a punto de besarse, pero son interrumpidos por Jacobo, que casi los descubre. Samuel se ha enterado de que María y Carlo han hecho pública su relación y termina dando su bendición a la doncella. Petra insta a Samuel a acelerar su marcha a misiones para que no sufra más por ella.

Leocadia abronca fuertemente a Teresa porque el servicio es un desastre. Cristóbal la defiende y la señora ofrece a Petra el puesto de ama de llaves de La Promesa que ella misma le quitó. Margarita, por su parte, tiene la clave para neutralizar al capitán e impedir la boda. ¿De qué se trata?