'La Promesa', avance capítulo del miércoles 28 de enero: La intoxicación de Lorenzo y un anuncio impactante

Muy a su pesar, Leocadia termina aceptando que Ángela asista con Lorenzo a la fiesta del marqués de Andújar. Curro intenta tranquilizar a su amada y le cuenta que Margarita le ha prometido ayudarles a detener la boda. ¿Lo lograrán esta vez?

Inesperadamente, Martina acepta la petición de Jacobo de irse de La Promesa para vivir juntos a Nueva York. María y Carlo, siguiendo su plan, fingen darse un beso delante de las cocineras.

Teresa reúne al servicio para informarles de que se ha acabado reírse de ella. A partir de ahora, ¡acato y mando! Varios miembros del servicio, espoleados por Vera, se quejan al mayordomo.

Por su parte, Manuel se prepara para volar con el comandante, quien no quiere pilotar el avión. Mientras, Enora pretende registrar la habitación del militar, pero Toño logra disuadirla.

Mientras, Petra deduce, por su conversación con Samuel, que María Fernández está embarazada y se descubre que el comandante Rivero está conchabado con Leocadia.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 764 - Miércoles 28 de enero

Samuel es fuerte ante María y admite que lo suyo es imposible. Debe apostar por Carlo. Leocadia increpa a Cristóbal por el desorden que hay en el servicio por culpa de la ama de llaves y él la defiende. El mayordomo pregunta a Teresa por lo sucedido y terminan abrazándose. María y Carlo dan el paso definitivo: presentarse ante el servicio como pareja. Tras el anuncio de su relación sienten alivio, pero no alegría.

Enora se cuela en la habitación del comandante Rivero, quien está a punto de descubrirla. En la planta noble, Margarita informa a Curro de que va a volver a intentar hablar con Ayala para impedir la boda.

Martina y Adriano coinciden en que el viaje a Nueva York es una salida al problema romántico que existe entre ambos. Ángela y Lorenzo van a ir a la fiesta, pero en el último momento, el capitán sale corriendo sin justificación. Ha sido intoxicado.