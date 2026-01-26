'La Promesa', avance del martes del 27 de enero: Dos marchas en ciernes y un gran giro con Teresa

En el capítulo 762 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha emitido este lunes 26 de enero, María y Carlo siguen fingiendo tener algo más y piden a Teresa que les deje trabajar juntos. Samuel se fija en que la doncella y el lacayo no son tan felices como aparentan. Además, el cura admite ante Pía que quiere confesar su amor a María, pero ella le dice que tiene que callar.

Cristóbal no rinde en su noche con Leocadia y baja a ver a Teresa tras estar con la señora. Curro y Ángela se reconcilian: ¡siguen juntos en esto y no van a parar hasta impedir la boda! Manuel se encara con Rivero, haciéndole ver que el ejército es quien necesita su motor.

Martina expresa a Adriano que lo suyo es imposible y deben recuperar la amistad. Jacobo, por su parte, anuncia que le ha surgido un trabajo en el extranjero y pregunta a su prometida si quiere ir con él. ¿Aceptará ella marcharse de La Promesa?

Lorenzo pretende que Ángela vaya con él a la fiesta del marqués de Andújar, pero Leocadia se opone. Santos y Vera se burlan de Teresa, lo que supone un punto de inflexión para ella. ¡Todo va a cambiar! Tras tantos desaires, el personaje de Teresa se transforma en una ama de llaves implacable: se ha acabado reírse de ella.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 763 - Martes 27 de enero

A su pesar, Leocadia termina aceptando que Ángela asista con Lorenzo a la fiesta del marqués de Andújar. Curro intenta tranquilizar a su amada y le cuenta que Margarita le ha prometido ayudarles a detener la boda. ¿Lo lograrán esta vez? Inesperadamente, Martina acepta la petición de Jacobo de irse a vivir juntos a Nueva York. María y Carlo, siguiendo su plan, fingen darse un beso delante de las cocineras.

Teresa reúne al servicio para informarles de que se ha acabado reírse de ella. A partir de ahora, ¡acato y mando! Varios miembros del servicio, espoleados por Vera, se quejan al mayordomo. Manuel se prepara para volar con el comandante, quien no quiere pilotar el avión. Mientras, Enora pretende registrar la habitación del militar, pero Toño logra disuadirla. Petra deduce, por su conversación con Samuel, que María Fernández está embarazada.