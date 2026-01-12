'La Promesa', avance capítulo del martes 13 de enero: La locura de Ángela y una salida misteriosa

En el capítulo 752 de 'La Promesa' de este lunes 12 de enero Ángela lo tiene claro: prefiere el manicomio antes que casarse con Lorenzo. Curro pide a Martina que explique a Ángela que ese lugar es un infierno y lo sabe bien por su madre Eugenia.

Por su parte, Pía inventa una excusa para cubrir a Carlo, que ha desaparecido de La Promesa tras descubrir que va a ser padre con María Fernández. Sin embargo, revela a María Fernández que el muchacho ha huido porque ha descubierto que espera un niño suyo.

Incapaz de pensar en otra cosa que no sea el beso de Cristóbal, Teresa no consigue poner orden entre el servicio. La ama de llaves esquiva al mayordomo usando a Petra como excusa. ¿Por cuánto tiempo?

Prudencio, habitante del refugio, cuenta a Petra su dura historia y el motivo por el cual intentó acabar con su vida. Manuel se acerca a Leocadia de buenas, pero el heredero termina advirtiéndole que no la teme a ella ni a don Lisandro.

Martina se niega a confesar a Jacobo quién la besó. Su prometido lo interpreta como una mala señal. ¿Acabará descubriendo que fue Adriano? Lorenzo aparece para dinamitar la primera sesión de Ángela con el psiquiatra.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 753 - Martes 13 de enero

Pía confiesa a María Fernández que Carlo ha huido al enterarse de que está embarazada y la muchacha paga su enfado con Vera. María, finalmente, se disculpa con su amiga y le pregunta por Lope, quien no escribe muchas cartas.

Ángela tiene su primera sesión con el psiquiatra, que no va del todo bien. Intenta detener esas sesiones, pero Leocadia le hace ver que no puede librarse de ellas. Samuel ha intentado evitarlo, pero acaba anunciando ante los afectados el cierre del refugio.

Manuel pone a su equipo sobre aviso: tienen que ser más cautelosos que nunca porque Leocadia va a intentar ir a por ellos. ¡Tienen que estar atentos! Candela y Simona traman una misteriosa salida de La Promesa. ¿Con qué intenciones?

Martina, por su parte, sigue negándose a revelar a Jacobo la identidad del hombre con el que se besó. Curro se asusta ante la determinación de Ángela: ¿va a hacerse pasar por loca?