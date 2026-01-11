'La Promesa', avance semanal del 12 al 16 de enero: Una desaparición y el miedo de Curro por la decisión de Ángela

En el capítulo 752 de 'La Promesa' de este lunes 12 de enero Ángela lo tiene claro: prefiere el manicomio antes que casarse con Lorenzo. Curro pide a Martina que explique a Ángela que ese lugar es un infierno y lo sabe bien por su madre Eugenia.

Por su parte, Pía inventa una excusa para cubrir a Carlo, que ha desaparecido de La Promesa tras descubrir que va a ser padre con María Fernández. Sin embargo, revela a María Fernández que el muchacho ha huido porque ha descubierto que espera un niño suyo.

Incapaz de pensar en otra cosa que no sea el beso de Cristóbal, Teresa no consigue poner orden entre el servicio. La ama de llaves esquiva al mayordomo usando a Petra como excusa. ¿Por cuánto tiempo?

Prudencio, habitante del refugio, cuenta a Petra su dura historia y el motivo por el cual intentó acabar con su vida. Manuel se acerca a Leocadia de buenas, pero el heredero termina advirtiéndole que no la teme a ella ni a don Lisandro.

Martina se niega a confesar a Jacobo quién la besó. Su prometido lo interpreta como una mala señal. ¿Acabará descubriendo que fue Adriano? Lorenzo aparece para dinamitar la primera sesión de Ángela con el psiquiatra.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 753 - Martes 13 de enero

Pía confiesa a María Fernández que Carlo ha huido al enterarse de que está embarazada y la muchacha paga su enfado con Vera. María, finalmente, se disculpa con su amiga y le pregunta por Lope, quien no escribe muchas cartas... Ángela tiene su primera sesión con el psiquiatra, que no va del todo bien. Intenta detener esas sesiones, pero Leocadia le hace ver que no puede librarse de ellas. Samuel ha intentado evitarlo, pero acaba anunciando ante los afectados el cierre del refugio. Manuel pone a su equipo sobre aviso: tienen que ser más cautelosos que nunca porque Leocadia va a intentar ir a por ellos. ¡Tienen que estar atentos! Candela y Simona traman una misteriosa salida. ¿Con qué intenciones? Martina, por su parte, sigue negándose a revelar a Jacobo la identidad del hombre con el que se besó. Curro se asusta ante la determinación de Ángela: ¿va a hacerse pasar por loca?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 754 - Miércoles 14 de enero

Jacobo pide ayuda a su amigo Adriano para descubrir quién es el culpable del beso. Si él supiera… Las cocineras se inventan una excusa ante Teresa para poder ausentarse. ¿Qué traman? Segunda visita del psiquiatra: Ángela intenta hacer ver al doctor las malas intenciones de Lorenzo. Curro acude a la habitación de su amada para interesarse por ella, pero Leocadia se lo impide. Samuel acaba derrumbándose ante Petra por el cierre del refugio y ella le anima a no rendirse. ¿Conseguirán impedir el cierre? Teresa confiesa a Petra su gran secreto: su beso con Cristóbal y lo que significó para ella. Las empresas retiran su interés por la licencia del motor. Manuel cree que es por culpa de Leocadia y llama a don Luis con la intención de romper su acuerdo.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 755 - Jueves 15 de enero

Toño impide que Manuel rompa el trato con don Luis, evitando que tome decisiones en caliente. Curro asegura a Lorenzo que no importa que consiga meter a Ángela en un manicomio, porque él la rescatará y se fugarán. Toño descubre que Candela y Simona pretenden visitar al tío de Enora, pero esta consigue detenerlas a tiempo. Petra informa a Samuel que ella se va a hacer cargo del refugio con la ayuda de Prudencio. ¡Conseguirán salvar el lugar! Teresa confiesa a Cristóbal que el beso no la molestó... María no se alegra del regreso de Carlo, pues volvió solo porque Pía y Samuel lo trajeron de la oreja. El muchacho le dice a María que tienen que hablar. ¿Se sincerarán de una vez por todas? Adriano, con todo el dolor de su corazón, anima a Jacobo a perdonar y a luchar por Martina. El psiquiatra se dispone a dar un diagnóstico sobre la salud mental de Ángela. ¿Tendrá que ir al sanatorio?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 756 - Viernes 16 de enero

María Fernández y Carlo ponen las cartas sobre la mesa y discuten, negándose a trabajar juntos. Teresa deduce que hay algo personal detrás. Petra pide ayuda con la gestión del refugio y las cocineras se ofrecen con entusiasmo. Jacobo, por su parte, se disculpa con Martina. Ella no da crédito cuando se entera de que ha sido Adriano quien ha hecho recapacitar a su prometido. Vera escribe una carta a Lope y se descubre la importante casa en la que está trabajando ahora el cocinero. Toño y Enora informan a Manuel de que tienen nuevas empresas a las que contactar. A pesar de todo lo ocurrido, Lorenzo pretende retomar los planes de boda con Ángela. Un comandante del ejército se presenta en palacio con la intención de hablar con Manuel. ¿Sobre qué?