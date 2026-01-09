'La Promesa', avance del capítulo del lunes 12 de enero: Una huida y el aciago devenir de Ángela

Martina cuenta a Jacobo que se ha besado con otro, descubrimiento que enfurece al joven. Leocadia percibe que Cristóbal no se muestra afectuoso como de costumbre. Sin embargo, el mayordomo de La Promesa sí que tiene un comportamiento muy cercano con Teresa. Mucho más de lo que el ama de llaves hubiera imaginado nunca.

Curro avisa a Ángela de que Lorenzo ha traído un psiquiatra para que lo examine; teme que quiera someterle a lo mismo que le hizo a Eugenia. María Fernández pregunta a Carlo cuál era el motivo que le impidió quedar con ella. El nuevo lacayo le da largas, pero pregunta a Pía si es cierto que la muchacha espera un hijo suyo.

Enora cree que ella y Toño conseguirán hacer cambiar de opinión a su tío respecto a su relación. Manuel también está seguro de que Nazario lo acabará aceptando. Petra ayuda a Samuel en el refugio y conoce a Prudencio, un alma en pena. Samuel, finalmente, tiene que cerrar el refugio porque lo destinan a las Américas. Lorenzo resuelve que el psiquiatra no es para Curro, sino para Ángela.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 752 del lunes 12 de enero

Ángela lo tiene claro: prefiere el manicomio antes que casarse con Lorenzo. Curro pide a Martina que explique a Ángela que ese lugar es un infierno y lo sabe bien por su madre Eugenia.

Por su parte, Pía inventa una excusa para cubrir a Carlo, que ha desaparecido de La Promesa tras descubrir que va a ser padre con María Fernández. Sin embargo, revela a María Fernández que el muchacho ha huido porque ha descubierto que espera un niño suyo.

Incapaz de pensar en otra cosa que no sea el beso de Cristóbal, Teresa no consigue poner orden entre el servicio. La ama de llaves esquiva al mayordomo usando a Petra como excusa. ¿Por cuánto tiempo?

Prudencio, habitante del refugio, cuenta a Petra su dura historia y el motivo por el cual intentó acabar con su vida. Manuel se acerca a Leocadia de buenas, pero el heredero termina advirtiéndole que no la teme a ella ni a don Lisandro.

Martina se niega a confesar a Jacobo quién la besó. Su prometido lo interpreta como una mala señal. ¿Acabará descubriendo que fue Adriano? Lorenzo aparece para dinamitar la primera sesión de Ángela con el psiquiatra.



