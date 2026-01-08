'La Promesa', avance capítulo del viernes 9 de enero: La maniobra de Lorenzo con Ángela y un nuevo personaje

Martina revela a Curro la verdad sobre lo ocurrido: se besó con otro hombre. El lacayo la anima a hablar con Jacobo y no le pregunta de quién se trata, porque en realidad ya lo sabe. Petra ofrece a Samuel el dinero de la venta de la joya para que pueda salvar el refugio.

Alonso informa a sus hijos de que Lorenzo ha amenazado con meter a don Lisandro en sus asuntos, pero Manuel no le tiene miedo y expresa que no van a dejar a Curro de lado. Carlo cancela el plan de ir a pasear con María, secamente y sin disimulos. La doncella está destrozada, pues no entiende el cambio de actitud del muchacho. Aún sigue ajena a que el lacayo lo escuchó todo.

Curro pide perdón a Pía por dispararle y tienen una tierna reconciliación. Toño se muestra optimista ante las cocineras: ha decidido creer que Nazario no pondrá trabas a su compromiso. Sin embargo, Enora le comunica que ha hablado con su tío y que este no acepta su relación y le repudia. Martina, finalmente, se sincera con Jacobo: confiesa a su prometido que se ha besado con otro. Una confesión que traerá cola.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 751 del viernes 9 de enero

Martina cuenta a Jacobo que se ha besado con otro, descubrimiento que enfurece al joven… Leocadia percibe que Cristóbal no se muestra afectuoso como de costumbre. Sin embargo, el mayordomo sí que tiene un comportamiento muy cercano con Teresa. Mucho más de lo que el ama de llaves hubiera imaginado nunca.

Curro avisa a Ángela de que Lorenzo ha traído un psiquiatra para que lo examine; teme que quiera someterle a lo mismo que le hizo a Eugenia. María Fernández pregunta a Carlo cuál era el motivo que le impidió quedar con ella. El nuevo lacayo le da largas, pero pregunta a Pía si es cierto que la muchacha espera un hijo suyo.

Enora cree que ella y Toño conseguirán hacer cambiar de opinión a su tío respecto a su relación. Manuel también está seguro de que Nazario lo acabará aceptando. Petra ayuda a Samuel en el refugio y conoce a Prudencio, un alma en pena. Samuel, finalmente, tiene que cerrar el refugio porque lo destinan a las Américas. Lorenzo resuelve que el psiquiatra no es para Curro, sino para Ángela.