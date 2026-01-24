La 1 de RTVE apuesta hoy en su programación por esta impactante película sobre el nazismo que ha arrasado en Netflix

Como cada sábado, La 1 apostará esta noche por una nueva sesión de cine para enfrentarse al estreno de la octava temporada de 'Atrapa un millón' y 'Got Talent' así como a 'La Sexta Xplica' y a la película 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'. En concreto, la cadena pública ofrecerá hoy, día 24 de enero la película 'La casa de la esperanza'.

Esta película es una coproducción de EEUU, Reino Unido y la República Checa que ha triunfado en Netflix. No obstante, ahora mismo la cinta no está disponible en la plataforma de streaming en nuestro país.

'La casa de la esperanza' cuenta con un reparto encabezado por la actriz nominada al Óscar en dos ocasiones Jessica Chastain ('Criadas y señoras', 'La noche más oscura'), el actor hispano-alemán Daniel Bruhl ('Capitán América: Civil War'), el belga Johan Heldenbergh, entre otros.

'The Zookeeper’s Wife', que es el título original del largometraje en inglés, es una historia basada en hechos reales, específicamente en lo que hicieron una pareja de esposo polacos para proteger a 300 judíos del holocausto nazi.

La película que emite La 1 de RTVE se basa en las memorias de Antonina Żabińska, quien relata cómo con su esposo Jan hicieron lo impensable en un contexto de muerte y terror, para salvar a un grupo de víctimas en su zoológico. Ambos pusieron en peligro no solo su propia vida, sino también la de su hijo.

Sinopsis de 'La casa de la esperanza'

Jan y Antonina Zabinski, el director del zoo de Varsovia y su esposa, ayudaron a salvar a cientos de personas (y también a muchos animales) de los nazis tras la invasión de Polonia por las tropas alemanas en septiembre de 1939.