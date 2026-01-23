Forzoso cambio de programación en RTVE que provoca una cancelación y dos cambios de horario este fin de semana

Este sábado, 24 de enero, tiene lugar la entrega de los Premios Feroz 2026 y, un año más, RTVE, en su clara apuesta por la cultura, retransmitirá la gala en directo de forma íntegra a partir de las 22:00 horas en La 2 y en la plataforma RTVE Play, con traducción en lengua de signos.

Presentada por Petra Martínez, Antonio Durán Morris, Samantha Hudson y Elisabet Casanovas y celebrada en el Pazo da Cultura de Pontevedra, el certamen a cargo de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España contará con multitud de estrellas del cine y la televisión, como María de Medeiros, Candela Peña, Anna Castillo, Álvaro Morte, Ricardo Gómez, Javier Cámara, Leonor Watling, Javier Ambrossi, Eduardo Casanova, Javier Calvo, María León, Nora Navas, Álvaro Cervantes, Asier Etxeandia, Leticia Dolera, Patricia López Arnaiz, Ingrid García-Jonsson, Natalia de Molina o Yurena, y Marta Fernández Muro, que recibirá el Premio Feroz de Honor.

Esta cita ineludible con la cultura provocará grandes cambios de programación en La 2 de RTVE. Para empezar, sacrificará el programa 'La vuelta al mundo en 80 likes'. El formato de viajes presentado por la periodista Eva Rojas y el creador de contenido Carlo Cuñado, quienes recorren diferentes ciudades alrededor de todo el mundo para descubrir los rincones más virales mientras comparten sus selfies en redes, desaparece de la parrilla este sábado.

En su lugar, a las 21:00 horas, La 2 ofrecerá '¡Cómo nos reímos!', que se adelanta de horario considerablemente (una hora exactamente) con motivo de los Feroz. Además, esta vez, solo se emitirá una única entrega en vez de tres como es habitual. Así, el espacio dirigido por Daniel Villasante que bucea a través del archivo para repasar lo mejor del humor en cine y TV, actuará de telonero de la gala.

Pasada la medianoche, sobre las 00:10 horas según indica RTVE en la guía de programación, La 2 dará el relevo a 'Días de cine', el programa de información y crítica en el que se repasan los estrenos cinematográficos más importantes de la semana. Por su parte, 'La noche temática', otro de los espacios míticos de La 2, se postergará de las 23:55 horas a las 02:05.

Así queda la programación nocturna de La 2 de RTVE este sábado:

21:00 horas - ¡Cómo nos reímos!

22:00 horas - Premios Feroz 2026

00:10 horas - Días de cine

02:05 horas - La noche temática

RTVE llega a los Premios Feroz con 45 nominaciones. Parte como favorita ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa con nueve nominaciones. Le siguen, con siete ‘Maspalomas’, seis para ‘Romería’ y ‘Sorda’ y cinco para ‘La cena’. También, entre la candidatas a distintos premios, ‘El cautivo’; ‘Mi amiga Eva’; ‘Muy lejos’; ‘Rondallas’; ‘Decorado’; ‘Los Tigres’; ‘La Furia’; ‘Una quinta portuguesa’; y ‘Tardes de Soledad’.