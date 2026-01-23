Mónica López, jefa de meteorología en RTVE, deja esta previsión de nevadas "significativas" y llama a la "precaución"

Mónica López, histórica meteoróloga de RTVE, ha alertado de los fenómenos adversos que va a provocar la borrasca Ingrid, poniendo especial atención al temporal de viento y a las intensas nevadas que se prevén en muchos puntos del noroeste y centro de la península entre hoy viernes y este sábado.

Tal y como ha subrayado en su previsión desde el 'Telediario 2' de La 1 de TVE, "durante las próximas horas, a medida que vaya bajando la cota de nieve, hay que tener muchísima precaución porque, además, esta nieve viene con muchísimo viento". Por tanto, esta conjunción de ingredientes dará lugar a peligrosas ventiscas en algunos casos.

Por si fuera poco, Mónica López ha advertido también de que "las precipitaciones van a ser en forma de chubascos, lo que significa que puede caer toda ella en poco rato y los espesores acumularse en muy poco rato".

A la pregunta de dónde va a nevar más, la experta en meteorología ha asegurado que la nieve se concentrará sobre todo en el entorno de la meseta norte: "Todo el interior de Galicia, la Cordillera Cantábrica, también en el entorno del Sistema Central o en la meseta de Salamanca, Segovia y Soria".

"La cota de nieve empezará en 600-700 metros, pero bajará a últimas horas del día hasta los 400. Por eso tenemos activados avisos de nivel naranja por esas acumulaciones, en muchos casos, de más de 10 centímetros", ha continuado explicando. Si bien, las nevadas irán avanzando de noroeste a sureste, y llegarán a últimas horas del día a Extremadura, Comunidad de Madrid, norte de Castilla-La Mancha y Aragón.

En ese sentido, es altamente posible que veamos nevar en capitales de provincia como León, Palencia, Burgos, Soria, Valladolid, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia, Madrid, Guadalajara, Cuenca y Teruel.

De cara al sábado, "por la mañana las precipitaciones (de nieve) que pueden ser significativas", ha destacado Mónica López en su predicción. "La cota seguirá muy baja, entre 400-500 metros", ha añadido, lo que se traduce en posibles nevadas, en mayor o menor medida, en casi cualquier punto del interior peninsular.

Para concluir la previsión del fin de semana, Mónica ha adelantado que, en principio, el domingo "las nevadas más importantes se quedarían en el Pirineo". Aunque tampoco se pueden descartar en otras zonas del interior norte. Mientras, llegaría "una nueva masa de lluvias por el sur" del país.