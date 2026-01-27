Juan Muñoz (60), de Cruz y Raya, desvela ahora cómo era trabajar con José Mota y le define con estos términos

Durante años fueron pareja artística en Cruz y Raya pero después de su ruptura tuvieron sus más y sus menos. Ahora, Juan Muñoz se ha pronunciado sobre José Mota y el humor del presentador de los especiales de Nochevieja en TVE en una entrevista en El País.
Durante la conversación, Juan Muñoz no duda en reconocer que le encantaría volver a trabajar con su compañero. "Mucha gente nos pide que hagamos una última cosa juntos. A mí me encantaría. Ahora podríamos ser los viejos sin caracterizarnos", confiesa en alusión a Tomás y Ramón, los ancianos a los que interpretaban en uno de los famosos sketches de 'Cruz y Raya'.
Estas palabras llegan después de que en el año 2021 se publicaran unas declaraciones de Juan Muñoz cargando duramente contra José Mota por no haberle escrito tras la muerte de su madre. Sin embargo, después, el cómico ya se disculpó con su compañero asegurando que no estaba en condiciones en aquella época y que fue utilizado por la prensa para meter cizaña entre ambos.
"Hay agencias del corazón y periodistas inoportunos que ponen en tu boca cosas que no has dicho, provocando una tensión innecesaria. Pero está todo aclarado", defiende sobre esa guerra que vivieron los dos humoristas hace cinco años.
Asimismo, Juan Muñoz no tiene reparos en reconocer que sigue muy de cerca todo lo que hace José Mota. "Soy un gran fan de él. Siempre se ha preocupado por hacer humor inteligente, pensado y muy fino. Yo soy más payaso, así que éramos la sal y la pimienta, que siempre combinan bien. Es verdad que, a veces, viéndolo pienso: aquí hubiera metido mi gamberrada de turno", asevera.
Y al preguntarle por los motivos por los que dejaron de ser un dúo, Juan Muñoz no se lo piensa. "Cuando tienes tanto éxito, te olvidas de quién eres y te vuelves un poquito egoísta. Hablo por mí, ¿eh?", afirma. "También están las compañías. Hay quien se pone de tu parte, otros de la otra parte y generan discordia. Por eso le dije a José que creía que debíamos parar un poquito. Después, él volvió y no pasa nada, yo he seguido con mi vida. Hombre, al salir a actuar le echaba de menos, porque me lo pasaba muy bien con él. Nos reíamos mucho y esa era una de las claves de nuestro éxito, el contagio del entusiasmo. La gente veía que nos divertíamos", termina diciendo al respecto.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.