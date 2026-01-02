Gonzalo Miró se lanza a dejar este dardo a José Mota tras la crítica más reiterada a su especial en RTVE

Este viernes, José Mota ha vuelto a visitar 'Directo al grano' para hacer balance del gran éxito de 'El juego del camelar', el especial que condujo esta Nochevieja y que anotó su mejor resultado de los últimos siete años.

El especial número 25 de José Mota en la Nochevieja de La 1, 'El juego del camelar' volvió a liderar y alcanzó un 34,6%, todo un récord desde 2018, con más de 3,5 millones de espectadores y más de seis millones de contactos.

"Vaya exitazo, con sketches como estos el humor muestra las contradicciones. ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito?", le preguntaba Marta Flich a su invitado tras felicitarle por su datazo en Nochevieja. "La comedia lo que tiene es ese barniz maravilloso que te permite ver la realidad desde otro punto de vista con una sonrisa, sin crispación", contestaba Moto.

"En dos minutos te has cargado el discurso de la ultraderecha, enhorabuena", le decía entonces Gonzalo Miró. "Bueno yo creo que sabes lo que ocurre que cuando hablamos de inmigrantes te das cuenta de que efectivamente son necesarios. La gente que viene a buscarse la vida y a trabajar son tan españoles como yo", le contestaba José Mota.

José Mota visita 'Directo al grano' y analiza el éxito de 'El juego del camelar'

Tras ello, Marta Flich le preguntaba al cómico manchego si se puede hacer humor de cualquier tema ahora que está tan en boga el asunto de los límites de la comedia. "Yo no pondría prohibidos al humor. ¿Tú pondrías puertas al campo? Es absurdo porque comedia y libertad van de la mano", defendía Mota. "Tú no puedes hacer humor con cortapisas, yo creo en el libre ejercicio de cada uno a la hora de hacer comedia y de libre elección, hay cosas que me apetece hacer y cosas que no, pero desde la libertad", añadía.

"¿Y alguna vez algún personaje te ha presionado o alguien alguna vez para decirte ten cuidado con esto o a ver que haces conmigo?", repreguntaba Marta Flich. "Yo he tenido la suerte de que si te refieres a esta casa de trabajar en libertad", empezaba respondiendo. "Bueno digo en general", le decía Flich. "Yo no he tenido ese, vamos a la hora de poder hacer o parodiar el otro día cualquier personaje público trato de poner en el foco el lado público de esa persona y si que he obviado lo personal pero porque a mí no me apetece", concluía Mota. "¿Y hay algún político que te haya llamado para darte la enhorabuena por el sketch que has hecho?", trataba de saber Gonzalo Miró. "Es demasiado pronto, hay que esperar que la masa se hornee un poco", sostenía Mota.

Después de recuperar alguno de los sketches de 'El juego del camelar', José Mota reconocía que "lo ponen fácil porque el alrededor es paródico". "Pero habrá que pensar que no todos son iguales porque sino no habría solución alguna", le replicaba Gonzalo Miró después de que esa precisamente fuera una de las críticas más repetidas del especial por la audiencia. "Eso es un libre ejercicio de pensamiento, yo lo pongo ahí y que cada uno lo coloque donde quiera", terminaba diciendo Mota.

Antes de despedirse, José Mota si que comentaba con sus compañeros de TVE que está un poco cansado de la política al hablar del especial del año que viene. "Estoy cansado de darle vueltas al chocolate de la política, necesito descargar por otro sitio. Pero la comedia tiene esa misión de poner un poco de ese bálsamo", concluía el cómico.