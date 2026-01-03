Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"

Aunque han pasado ya tres días desde que La 1 emitió 'El juego del camelar', el especial de José Mota en Nochevieja, hay un sketch del programa que se está viralizando y que está generando muchos aplausos en redes sociales por cómo desmonta el discurso de Vox sobre la inmigración.
Hay que recordar que 'El juego del camelar' fue todo un éxito de audiencia siendo un año más líder de audiencia en Nochevieja. El especial número 25 del cómico manchego anotó un espectacular 34,6% con más de 3,5 millones de espectadores y más de 6 millones de contactos.
Un dato que llevó a que el especial de José Mota anotara su mejor resultado desde 2018 y que La 1 liderara su franja de emisión a 21.1 puntos de la segunda opción, que fue Antena 3 con 'Adiós 2025', el especial recopilatorio que condujeron Eva González y Roberto Leal.
'El juego del camelar' hizo su particular homenaje a la serie de Netflix poniendo a los políticos a competir en una serie de juegos y con los que el ganador se haría con una gran suma de votos. Todo ello aderezado del particular humor de José Mota y una serie de sketches que ironizaban sobre la situación política y social.
Pero si hay un sketch que se está viralizando y comentando es el dedicado a la inmigración. En él, el Consejo de Ministros debatía que tenían que poner en marcha el plan de expulsión de los inmigrantes. "Eso que hay demasiados inmigrantes y no aportan nada, que se vayan a su país", comentaban entre varios. "El plan es echarlos a todos", comentaba el presidente al que daba vida José Mota.
"Menos a la colombiana que cuida a mis padres", pedía una de las ministras. "Los inmigrantes que cuidan a los ancianos que se queden", defendía entonces el personaje de Mota. "Los que trabajan en la hostelería que se queden también y los que trabajan en el campo que se queden", proseguían diciendo entre todos. "Los que cotizan que se queden, pero los demás fuera", pedía otro. "Y abogados, médicos y maestros que se queden", pedía otro. "Y los futbolistas", apostillaba otro.
Así, en el sketch ironizaban con que si se expulsa a los inmigrantes nos quedamos sin prácticamente nadie que se dedica a empleos a los que los españoles no quieren trabajar. Un argumento con el que se desmonta el discurso de la ultraderecha tal y como le recalcó Gonzalo Miró a José Mota en su visita a 'Directo al grano'.
Hasta los políticos comentan el sketch de José Mota
Es por ello por lo que el sketch de José Mota se está compartiendo en redes sociales con varios políticos pronunciándose. "Magnífica sátira de las hipocresías y cinismos del discurso racista de la ultraderecha", defiende Alberto Garzón, quien fuera Ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida. Por su parte, Emilio Delgado, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha compartido el vídeo destacando que "José Mota poniendo en su sitio a la tontá en minuto y medio".
