Juan Muñoz aclara su relación actual con José Mota y si volverá 'Cruz y raya' tras su separación

Este martes, 5 de agosto, 'YAS verano' ha recibido la visita del cómico Juan Muñoz para hacer balance de su extensa trayectoria profesional. Su salto a la fama se produjo en 1985, cuando coincidió con José Mota en Zaragoza mientras ambos estaban haciendo la mili. Nada más finalizar el servicio militar, decidieron formar 'Cruz y raya'.

Durante veinte años, el dúo triunfó en televisión con sus famosas imitaciones y sus desternillantes sketches. Una bonita etapa que Juan Muñoz recuerda con cariño: "Cambiamos la visión del humorista. Hubo una movida madrileña de la música, pero también de humoristas". Sin embargo, tras dos décadas cosechando éxitos, en el año 2007 'Cruz y raya' anunció su disolución, y Juan Muñoz y José Mota iniciaron caminos separados.

Desde entonces, mucho se ha comentado sobre la verdadera relación entre ambos cómicos. Por ello, en el magacín de Antena 3, la presentadora Pepa Romero, quien sustituye a Sonsoles Ónega durante el verano, le ha preguntado si volverá a trabajar en algún momento con su compañero. Él ha contestado con sinceridad: "Sí, esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Yo desde aquí digo que no tengo ningún inconveniente. Me encantaría porque siempre ha sido un placer trabajar juntos".

Juan Muñoz confiesa cómo es su relación con José Mota

Además, Juan Muñoz ha reconocido que ya ha hablado en alguna ocasión con Mota de este asunto. Aunque deja claro que, por el momento, no hay nada cerrado: "Está en el aire, a lo mejor surge algún día, no lo sé. Yo nunca descarto volver a vivir los bonitos momentos que he vivido a su lado. Tanto él como yo tenemos nuestras cosas. Él incluso tiene 3 hijos pequeños. Mi Richard tiene 33 años, es un hombre ya".

Sobre su relación actual, confiesa que "hay respeto entre los dos, admiración y sobre todo un gran recuerdo de tantas cosas vividas y reídas. Es verdad que yo me he hecho pipí en el pantalón con este tío. En galas, improvisaciones. Hemos vivido muchas cosas muy entrañables. Eso es algo que no se olvida".

Una de las pocas ocasiones en las que se les vio de nuevo en un plató de televisión tras la disolución de 'Cruz y raya' fue en el 2010, en el programa 'Pánico en el plató'. Ya entonces Juan Muñoz dejó claro la admiración que sentía por José Mota: "Siempre he dicho que es mi humorista favorito". La relación que mantienen a día de hoy no es de "contacto continuo digamos", reconoce. Eso sí, "tampoco es un contacto agresivo ni muchísimo menos".

Sobre cómo ve la televisión actual, el cómico reconoce que echa de menos los programas de antes: "Yo veo la televisión de hoy en día y se ve desde otro punto de vista. Esa televisión que se veía en familia antes con programas como 'Un, dos, tres...' ahora hay muy pocos. Hay que destacar 'Tu cara me suena' que sí se sigue viendo en familia y la gente apuesta, pero se ha perdido ese espíritu, especialmente desde que han nacido esos bichos que son los móviles", sentencia.