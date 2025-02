José Mota habla claro de las audiencias de su nuevo programa: "RTVE no nos mete presión"

Este viernes, la noche de RTVE vuelve a reírse con el segundo programa de 'José Mota no News', el nuevo formato de humor protagonizado por José Mota. En este espacio, el humorista manchego se convierte en un irónico comentarista de la actualidad, llevando a la pequeña pantalla un enfoque satírico de los eventos más relevantes de la actualidad. A lo largo del programa, el humor es el hilo conductor para desmenuzar las noticias y ofrecer una perspectiva única, marcada por la chispa y el ingenio característicos del presentador.

Acompañando a José Mota en esta aventura, un elenco de colaboradores de lujo: Florentino Fernández, el cineasta Santiago Segura y la presentadora Patricia Conde. Juntos, ofrecen un enfoque fresco y divertido de la actualidad, combinando sketches, entrevistas y comentarios agudos con su particular estilo. De todo ello hemos hablado en exclusiva con José Mota, quien nos avanza que quiere alejarse y alejar al público del ruido que genera la política. El humorista confiesa además si RTVE les ha impuesto un objetivo de audiencia y qué opina de Melody, representante de España en Eurovisión.

Jose Mota, ¿qué tal? Has elegido para tu nuevo programa un título muy llamativo: "No News", que significa no hay noticias.

Claro, claro. Porque normalmente lo que nos lleva todo es a crispación, información, no información contra información, desinformación. ¡Ya basta! Y quisimos hacer un programa que, como he dicho antes en la rueda de prensa, que fuese un poquito un paréntesis en todo ese ruido que nos agrede.

Es un poco el contraste de lo que haces en Nochevieja, que pones toda la carne en el asador.

El especial de Nochevieja tiene un carácter más ficcionado, más de película, de alguna manera, donde yo, es verdad, hago como una peli y abro pequeños nichos para meter sketches que han tenido que ver con el año, cuestiones políticas o sociales que aluden a la gente. Pero este es otra cosa. Este programa tiene carácter de directo, vienen los invitados, charlo con ellos aquí, donde tú y yo estamos sentados. Además, en este orden. Yo siempre me pongo en este lugar, que no me digas por qué. Y el invitado ahí. Y nada, muy bien. La verdad que me está dando muchísimas satisfacciones el hecho de abordar entrevistas y conocer a la gente. Me cuentan mil cosas anécdotas, curiosidades, charlamos, compartimos humor y luego, como he dicho antes, siempre me tengo que ausentar porque algo ocurre para que un personaje mío siga con ellos haciendo esa entrevista aficionada.

Sí, porque vuelve la Blasa, la vieja del Visillo...

Es verdad que todos los personajes, incluso la vieja del Visillo llevan barba, pero no me la puedo quitar porque si no me quedo luego desasistido.

¿Cómo ha sido ese crossover?

Ha molado mucho. La verdad es que comentaba, por ejemplo, que el otro día vino Guillermo Francella, el actor argentino, es una eminencia absoluta. Protagonista de 'El encargado', la serie y estuvo con nosotros charlando y fue una entrevista amena, súper divertida. La gente se lo pasó en grande y luego hicimos, porque a él le gusta mucho, una parodia que yo hago de 007 de James Bond, con Daniel Craig. Hicimos con ese pantallón enorme el fondo de casino de Las Vegas. O sea, no te lo puedes ni imaginar. Él hizo un sketch con nosotros. Porque los sketches se van a ver aquí, en el plató. Sí, sí. Todo lo que hacemos, a excepción de todo lo que va en la calle, lógicamente, que se están yendo a la Puerta del Sol o a preciados.

La noche de los viernes es complicada, porque hay un montón de ofertas. Vais a luchar contra 'De Viernes' y 'El Desafío' frontalmente.

Con mucha humildad, tranquilos, porque sabemos lo difícil que es. Ya está, hombre, pero, quiero decir, todos los días tienen su dificultad y ya está. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Lo que tenemos que hacer, que es dejarnos el alma en el proyecto, la ilusión, venir a jugar, divertirnos, porque si nosotros no nos divertimos, el espectador no se lo va a pasar bien. Y esta es la manera y, sobre todo, no perder eso que te he dicho antes, que es el epicentro del programa, que me parece que es un paréntesis en todo el ruido de información que tenemos por todos sitios, informaciones cruzadas, cosas que se dicen, que se desdicen y estamos un poco ciertamente agredidos en ese sentido. Hemos querido proponer un programa de entretenimiento lo más fresco posible, donde todo ocurre aquí y de verdad que estoy feliz. Entonces, bueno, vamos a entrar, como te he dicho, con la máxima humildad posible y ya está. Y a esperar y ver cómo va todo.

¿Os han impuesto un objetivo mínimo de audiencia en RTVE para producir este programa?

No, no, no, no lo hemos hablado, la verdad que no. En ese sentido, Televisión Española nos lo ha dado todo, no nos ha metido presión. La verdad es que llevo muchísimo tiempo en la casa y siempre he tenido el arrope de RTVE y es el sitio donde más a gusto me he encontrado, sin duda ninguna.

Los viernes vais a coger el testigo de lo que hace Broncano el resto de la semana, ese hueco. No sé si buscáis que ese público de 'La Revuelta', que lo vemos cada noche, también se traslade al viernes.

Bueno, no sé en qué medida. Broncano está haciendo un programa genial, súper fresco, vivo y me parece que es una nueva manera de contar la televisión. Hoy está teniendo un éxito súper merecido y nosotros entramos el viernes respetando un poquito la fórmula en parte de cosas que nos han acompañado durante todo este tiempo, pero sí adaptándola a lo que es un programa con carácter de directo, con invitados, con gente que viene a participar, con esta banda maravillosa de cuatro chicas, que son, de verdad, para comérselas, son maravillosas, personas totalmente volcadas en el proyecto, son maravillosas tocando, son buenísimas y es una de las cosas, lo he señalado antes, mejores que me ha pasado en el programa, el contar con ellas. ¿El público que asiste? Pues el público que asiste está totalmente involucrado en el proyecto y estoy teniendo unas sensaciones con el programa maravillosas y está siendo un regalo para mí la propuesta de "Caramba".

Durante muchísimo tiempo he estado haciendo humor ficcionado porque así lo he querido, pero fíjate que cuando estábamos 'Cruz y Raya', nosotros hacíamos humor y los sketches con gente. En los Estudio Buñuel. Aquel tiempo, de repente, pasó y mi propuesta en solitario fue decir: "No, voy a ficcionar todos los sketches que haga", y que fruto de aquellos son los fines de año, si te das cuenta. Están grabados en 4k, con cine, óptica fija, o sea, todo respetado al máximo como si fuese una película. Pero aquí la propuesta es distinta. Esto es adrenalina, es participación, es compartir, es juego, es pasarlo bien, es divertirse y qué mejores compañeros que Patricia Conde, Santiago Segura y Florentino Fernández, con quien además mantengo un show en directo que es 'Dos tontos y yo'. Llevamos siete años con el show llenando teatros. Entonces, es una oportunidad maravillosa para contarlo a la gente, para decirlo y compartirlo.

Jose, ya para terminar, me gusta mucho la sección que se llama "Hoy no, ayer", en la que vais a rescatar temas que en el pasado se podrían haber hecho virales si hoy pasasen. Hoy en día, hay ahora justo dos nombres propios que son lo más viral de la cultura popular, que son Melody y Montoya.

Melody es una grandísima artista y está luchando por ello. Todo lo mejor para ella y para ese Eurovisión, en el que estoy seguro que va a hacer muy buen papel.

José Mota, muchísimas gracias.

Un placer. Cada vez que hablo contigo o con vosotros, El Televisero, es un placer. Aquí estoy para lo que queráis.