Santiago Segura carga en exclusiva contra la Academia de Cine tras los Goya: "Se votan a ellos mismos"

Santiago Segura, uno de los rostros más icónicos de la televisión y el cine en España, se ha sumado al nuevo proyecto de José Mota, 'José Mota No News', un programa de humor que se emitirá cada viernes por la noche. En este nuevo proyecto, el cineasta se une a un elenco de colaboradores destacados, donde destaca su química y "pique" con los otros miembros del equipo: Florentino Fernández y Patricia Conde. Este espacio promete ser una dosis semanal de risas, con sketches y parodias de la actualidad, alejándose del "ruido" diario.

El programa se presenta como una mezcla de comedia y sátira, donde Segura aporta su característico toque irreverente y desenfadado, siendo un ingrediente fundamental para el ritmo y la frescura del espacio. Juntos, el trío de colaboradores interactuará de manera espontánea, creando un ambiente de diversión que se alinea perfectamente con la fórmula que ha dado éxitos previos a Mota. Con Santiago Segura, hemos hablado en exclusiva de este nuevo proyecto, sobre su cameo en 'Aquí no hay quien viva' y sobre el comentado discurso que dio su socia en los Premios Goya, al recoger el galardón a mejor película por "La Infiltrada".

Además, Santiago Segura nos responde a la falta de nominaciones que reciben sus comedias, a pesar de convertirse en éxitos taquilleros, como la saga 'Padre no hay más que uno', que ha logrado con cada una de sus entregas ser la saga más taquillera del cine español en la última década; y como también en su día lo fue 'Torrente', en la que el cine español se adentró por primera vez en el mundo 3D y ofreció una fotografía y otros recursos técnicos de gran calidad.

Santiago Segura, 'José Mota, No News'. ¿Es bueno no tener noticias?

Hoy en día, sí. Si no hay noticias, no está pasando nada malo, porque las noticias generalmente son malas. Luego, además, yo lo comentaba el otro día con José y con Flo. ¿Os dais cuenta que las noticias, o sea, la política, sobre todo, está haciendo como competencia al humor? Hay noticias que parecen sketches. El otro día estaba viendo la declaración del hermano del presidente y pensaba que era un meme, que era inteligencia artificial. Era todo gracioso. Si no fuera terrible, porque ese es el problema, que las noticias nos afectan. O sea, nos afectan desde el lado de vivienda, los impuestos, todo lo que afecta al ciudadano, entonces, no sé, yo creo que deberían dejar el humor a los profesionales.

Llegáis vosotros los viernes. ¿Cómo ha sido trabajar con estos tres pedazo de cómicos, que son Patricia Conde, José Mota y Florentino Fernández?

Piensa que José, Flo y yo llevamos siete años girando con esto de 'Dos tontos y yo'. Y entonces, claro, cuando José hace un programa, dice: "Tío, veníos vosotros". La verdad es que nosotros somos muy de no trabajar (bromea). Flo un poco más que yo, porque el tío es muy inteligente. Pero que sí, que esté Patricia, que esté José y que esté Flo, pues a mí la verdad es que me hace sentir bien. Son gente que me cae muy bien, me gusta verles. Entonces, estar con ellos trabajando es un disfrute. Que es lo que se dice siempre, pero que es verdad.

Se hizo noticia el discurso de tu socia al recoger el premio Goya a mejor película. Yo no le di importancia apenas, pero luego se generó polémica.

Es justo lo que has dicho tú. No le diste importancia porque es un discurso normal. Habló muy bien. Yo pienso que habló muy bien porque fue una defensa de las víctimas del terrorismo, una defensa del cine comercial, una defensa de la agricultura y el campo y lo raro es que hoy en día mucha gente decía que era un discurso de derechas o neofascista, he llegado a leer y dices: '¿En qué sociedad nos hemos convertido para que eso sea un discurso de ultraderecha?'. Bueno, también es verdad que no hay que hacer demasiado caso a cosas que salen en redes, porque luego mi socia estuvo un momento así como diciendo: 'Tío, ¿pero has leído eso?', y le dije: 'Ya, ya, ni caso. ¿Has leído las críticas positivas? Son un 95%'.

O sea, que siempre hay gente que le molesta lo que digas. Hacemos demasiado caso a las redes y a las críticas. Yo el primero. A veces paso días mirando las redes hasta las dos de la mañana diciendo: '¿Qué estoy haciendo mal? La gente me odia'. Luego sales a la calle y todo el mundo te pide un abrazo. Y digo: 'me quieren. Soy un tío querido'. Te vuelves loco. No hay que hacer caso ni una cosa ni otra.

Ella también ponía sobre la balanza el tema de que el cine comercial debe convivir con el cine de autor. Y yo, que soy muy seguidor de Padre no hay más que uno, me pregunto cómo es posible que no haya sido nominada nunca a un Goya, a pesar del brutal éxito en taquilla en cada una de las cuatro entregas.

Vamos a ver, yo, sinceramente, mi mayor premio es que vaya la gente al cine. Los Goya, no. Sí que es verdad que a veces cuando hacía 'Torrente' me quejé. 'Torrente' no tuvo ninguna tampoco. Y eso me parecía mal porque dices: 'Joder, macho, como Academia de Cine, si tú ves una película que está rodada en 3D, que es una tecnología que en España solo se hizo aquella película, que fuimos a Los Ángeles, que el director de fotografía estuvo empollándoselo...'. Por el hecho de ser Torrente, que es una película que desprecias, no debes no nominar. Al menos una nominación, para reconocer ese esfuerzo técnico o tecnológico, pero no tuvo una nominación a la fotografía de 'Torrente 4'.

Los efectos especiales de 'Torrente 4', por ejemplo, los nominaron a un Premio Taurus, en Los Ángeles, como mejor película de efectos especiales extranjera. Aquí no hubo ni una nominación. Y dices: 'Tío, quedáis mal vosotros como académicos porque son premios'. Ya no te digo nominar lo artístico, lo artístico yo entiendo que la gente desprecie a Torrente artísticamente. Eso lo puedo entender, como es una cosa subjetiva, pero lo otro me parecía que el hecho de estar relacionado con Torrente, lo musical, el efecto especial, el director de fotografía, vestuario y tal, que son top dentro de la profesión, no reciben una nominación... Eso me cabreaba y me parecía insultante. Luego me di cuenta que tampoco, que da igual. O sea, que la academia se representa a sí misma. Cada académico se representa a sí mismo. Se votan las películas que les apetece, o a un amigo suyo, la que más le ha tocado o la que ha hecho él mismo, porque los académicos se votan a sí mismos, esto es un secreto a voces, pero es así.

Pero 'Padre no hay más que uno', que es una comedia familiar que está arrasando...

Ya está, pues arrasa y ya está. Pero no me agobia. No tengo ningún problema. O sea que yo en eso, de verdad que no me parece mal. Sí que es verdad que es un cine que debe existir, el cine comercial, porque llevar a la gente a las salas es importante. A veces leo cosas que son desagradables: "Ese cine le está quitando el espacio a otras películas". Y es que es un error. Yo te digo que a lo mejor 'Padre no hay más que uno' se estrena en 400 o 500 salas y 'Alcarrás', si se estrena en 400 o 500 salas... es que es un tipo de cine diferente y va a un público concretamente diferente y por eso hay salas de arte y ensayo, hay centros comerciales, o sea, que cada cine debe ocupar su espacio y su sitio. No puedes pensar... hay que ser muy mezquino para pensar que este cine le quita espacio a otro cine. De hecho, como dijo mi socia, este cine permite muchas veces financiar otro tipo de cine. Pero bueno, ya te digo que lo de llorar a la llorería, como dicen en Twitter, yo no quiero llorar, yo estoy más feliz no puedo ser, o sea, que estoy contentísimo.

Y con este programa también, porque de verdad, estar con amigos, estar divirtiéndote y tal, si luego encima a la gente le gusta y tiene audiencia, eso ya para mí es un plus, pero el regalo ya es estar aquí.

Hay una sección que me gusta que se llama "Hoy no, ayer", en la que vais a rescatar momentos que hoy en día se podrían hacer virales. Justo hoy hay dos nombres propios que son Melody y Montoya, que son ahora mismo la cultura popular. No sé si los has podido ver.

Sí, sí, por supuesto. Lo de Melody me parece flipante porque es una persona que me encanta, o sea, es muy graciosa. La conocí en 'Tu cara me suena', además. Yo la conocí antes, que se lo dije. Un día la encontré en el aeropuerto y le pedí un autógrafo. Pero cuando estaba con lo de los gorilas, o sea, era pequeñita. Le di un cuatro en 'Tu cara me suena' y se mosqueó. Pero luego ya bien. Pero es que es muy graciosa. Para mí es como una folclórica en pequeñita. Parece Carmen Sevilla o Rocío Jurado. Ella es muy folclórica y eso me encanta.

Y luego Montoya... Qué fuerte. He visto también que Whoopi Goldberg lo ha sacado en 'The View'. Pues eso, ahora se viralizan las cosas porque el mundo es más global, pero antes no. Si no un momento como el de Lola Flores perdiendo el pendiente hubiera sido viral. De hecho, se ha hecho viral años después, con Lola ya difunta.

¿Cómo recuerdas el cameo en 'Aquí no hay quien viva'?

Yo siempre estoy tentado de decirle a Laura o a Alberto, cuando me los encuentro... "Recordad que yo abrí la serie y debería cerrar 'La que se avecina'... ¿Sabes lo que pasa? Que el problema es que no va a acabar nunca (bromea)... Lo recuerdo con cariño. Acababa de hacer la película "Torrente 2" con José Luis Moreno y él era productor de la serie y me dijo: "Tienes que venir a que nos dé suerte..." Bueno, fue un cameo, lo hice en una mañana, estaba Laura dirigiendo y lo recuerdo muy divertido. Me lo pasé muy bien. Hay gente que todavía me lo recuerda. "Parlita. Parlita", que decía Fernando Tejero. Eso sí que se lo comenté yo. Había uno que había hecho la mili en Parla y le llamaban el Parlita. Cuando hacías la mili te llamaban por el mote de tu barrio o de tu ciudad. Se buscaban los motes más peregrinos.

En el colegio los motes solían ser por defectos físicos. En la mili ya había un poquito más de respeto y era por tu ciudad. "El riojano"... Todo esto lo digo de oídas, porque yo me libré de la mili. Fui de los pocos que tuve la suerte de librarme, porque hubo un momento en que la gente se hacía objetora de conciencia. Lo que pasa es que los objetores, se iban a un hospital... pero yo lo que no quería es dar un año de mi vida a nadie por nada. Además, como he sido muy feminista, yo decía "Igualdad, pero las mujeres no lo hacen". Ese tipo de cosas que en su día me parecía sorprendentes. Y al final dije: "Pues me hago insumiso". Pero claro, los insumisos, que no querían ni hacer objeción ni nada, iban a la cárcel.

Entonces, cuando me llamaron para juzgarme por insumiso dije que había sido un error y que sí, que quería ser objetor. Entonces, al final acabé yendo a la Cruz Roja y el señor de la Cruz Roja me dio así la ropa y me preguntó: "¿Tú cuándo cumples los 30?". "El mes que viene", dije. Pues me quito la ropa y me dijo que me fuera a mi casa y me libré, pero yo estuve intentando librarme por prórrogas de estudios, por miope, por gordo, por pies planos, pero ni lo suficientemente miope, ni lo suficientemente gordo, ni lo suficiente, pero vamos... O sea, era tarado, pero poco.