TVE confirma a todos los colaboradores y fichajes del programa de José Mota para los viernes

José Mota vuelve a la noche de los viernes de TVE. Tras su triunfal especial de Nochevieja, ahora el cómico manchego llega rodeado de grandes amigos como Patricia Conde, Florentino Fernández y Santiago Segura para ofrecer una dosis de humor y dejar atrás las malas noticias en 'José Mota No News'.

Este nuevo formato supone un relanzamiento de 'José Mota Live Show', el último formato semanal que tuvo Mota en el verano de 2023 y que contó con el favor de la audiencia. Ahora vuelve a la noche de los viernes en la que se mantuvo durante años para hacer frente a 'El Desafío' en Antena 3 o 'De Viernes' en Telecinco.

Precisamente, sobre la audiencia, José Mota ha sido claro cuando le preguntaban en la rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero. "La parrilla ahora mismo está muy disputada, da igual la hora y el día. Nosotros lo que hemos hecho es nuestro trabajo desde la alegría y el disfrute, queremos venir a jugar y que la gente que viene se divierta y los de casa igual", recalcaba.

Por su parte, Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE destacaba que "apostamos por el humor blanco, familiar, crítico e intergeneracional y José Mota es un rostro clave para RTVE en su programación de humor".

El gran objetivo que se plantea Mota con 'José Mota No News' es "hacer un paréntesis en todo lo que nos rodea de malas noticias". Para ello, ha apostado por hacer un formato que puede recordar a los late show americanos pero muy diferente. Una de las claves por las que ha querido apostar es por tener una banda de mujeres en directo y por tener al público muy cerca porque es un programa muy participativo.

Patricia Conde, que se mantiene en TVE como copresentadora del programa, se ha mostrado encantada de poder seguir formando de proyectos como este. "Me apasionan estos gamberros, he trabajado mucho con ellos y estoy encantada, me lo paso muy bien, me río y disfruto", reconocía. Mientras que Florentino Fernández destacaba que es "un programa redondo".

TVE apuesta por José Mota y deja en el aire el programa de Inés Hernand

De esta forma, TVE apuesta por el humor de José Mota para la noche de los viernes dejando en el aire lo que pasará con 'Pase sin llamar', el espacio presentado por Inés Hernand y Alba Carrillo que sigue en un cajón. "Por ahora no se ha decidido cuándo se emitirá pero nuestra apuesta para los viernes es Mota", aseguraba Ana María Bordas a la pregunta de El Televisero.

En concreto, 'José Mota No News' durará ocho semanas pues son ocho entregas de 90 minutos las que han acordado TVE y Producciones Nueva Linea. En cada entrega, el cómico recibirá en su plató a celebridades del mundo del arte, del deporte o de la comunicación. De hecho, los populares personajes del humorista, como la Vieja del Visillo, Tomás o la Blasa, se encargarán de las entrevistas más disparatadas a artistas de la talla de Ana Guerra o Antonio Resines.

El primer programa de 'José Mota No News’ tendrá como invitado al aventurero y presentador Jesús Calleja, que rememorará sus inicios como peluquero cortando el pelo a una persona del público. Además, la cantante Rosa López conversará con la Vieja del Visillo, y el DJ Kiko Rivera que será juzgado por el elenco del programa en un divertido pleito.

Todos los colaboradores y secciones de 'José Mota No News'

Más allá de Patricia Conde, Florentino Fernández y Santiago Segura, José Mota contará cada semana con diferentes colaboradores que estarán en plató y llevarán a cabo diferentes secciones. Una de las secciones será "Juicio al invitado" donde se realiza un sketch desde un original planteamiento, con una celebrity.

En "Canas VS Panas", los creadores de contenido Erola Jons y Animalize analizarán las diferencias entre los boomers y la generación Z y para ello saldrán a la calle para saber cómo ha ido cambiando la sociedad y quién sabe más sobre la otra generación.

Por su parte, la actriz, cómica y guionista Marta González de Vega ('Todo es mentira', "Padre no hay más que uno") se meterá cada semana en el archivo de RTVE para "Hoy no, ayer", en la que recuperará momentos sorprendentes del pasado televisivo que hoy habrían sido virales.

También tendrán una presencia especial los actores y cómicos Javier Quero y Federico de Juan, que todas las semanas encarnarán a Los Chunguitos para hablarnos de las cosas que están "chungas" en España. También se meterán en la piel de otros rostros como Lorenzo Caprile y Palomo Spain o Donald Trump y Bertín Osborne.