Jordi Cruz firma la que es la reacción más difundida del día al vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas

Jordi Cruz lo ha vuelto a hacer. El que fuera presentador de 'Art Attack' ha vuelto a compartir con todos sus seguidores sus conocimientos adquiridos en el programa de manualidades de Disney Channel recreando el último vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3.

La presentadora ha lucido este 31 de diciembre en el balcón de la Puerta del Sol un vestido reciclado, lo que pretendía ser un homenaje a todos los outfits que ha llevado en sus 12 años al frente de las Campanadas de Atresmedia. El primero de ellos, convertido en un gran abanico negro. Como es habitual, poco antes de sonar las doce campanadas, Cristina Pedroche se desprendía del abrigo y dejaba ver su look de este año.

"Ha sido necesario hacer una introspección muy profunda para decir sí a este vestido porque supone un impacto muy grande. Es un vestido cargado de simbología y que tiene mucho de mí, pero con el que también se han ido partes muy importantes a las que mi memoria va a permanecer aferrada siempre", reconocía la mujer de Dabid Muñoz durante la retrasmisión, que este año, por primera vez, se ha llevado a cabo simultáneamente en Antena 3, La Sexta y Atresplayer.

Además, Cristina Pedroche dedicaba su vestido "a toda la gente que me ha apoyado y acompañado desde que me ofrecieron la primera oportunidad de despedir el año y que ha convertido las Campanadas en la experiencia más transformadora de mi vida. De todas las metamorfosis a las que me he sometido en los últimos 12 años, esta ha sido la más dura de todas".

Jordi Cruz recrea el vestido de Cristina Pedroche

Como es habitual desde aquel año 2014 en que presentó sus primeras Campanadas en La Sexta, su modelito inmediatamente se volvía viral en redes sociales. X se llenaba de memes y comentarios tanto sobre la capa como sobre el mini vestido que lucía en su interior.

Aunque el que verdaderamente se ha coronado ha sido Jordi Cruz, quien se llevó todos los aplausos de los tuiteros con su recreación sobre el vestido-capa de Cristina Pedroche. "Para hacer el traje de las Campanadas de Cristina Pedroche necesitas…", y a continuación compartía una foto de un edredón, de varias prendas de ropa, un colgante de estrellas y papel de burbujas.

Para hacer el traje de las campanadas de Cristina Pedroche necesitas... pic.twitter.com/OoKUwNOFAc — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) January 1, 2026

Ver estas fotos mientras suena en mi cabeza la música de Art-attack.

Decidme que no soy la única. https://t.co/Q1Jxohnrwh — la vecina pelirroja (@Armaletal1) January 1, 2026

Estamos a 1 de enero de 2026,y ya tenemos el primer candidato a tuit del año https://t.co/58VbDi1OQx — Cristian culer (@cristianbcn1) January 1, 2026

Iba a poner "esto es una manualidad art attack" y luego he visto de quien es el tweet HAHAHAHAHAHA https://t.co/Zd5vjYZSQH — Laura (@Laura_259) January 1, 2026

Con los restos del edredón también puedes hacer el outfit de Amaia Montero. 🙃 — AprendizdeBruja (@pilarmnavas) January 1, 2026

Manos a la obra artemaníaco 😜😅 pic.twitter.com/VivYHCNvZC — Sikanda Titania 🏳️ 🇪🇦🏳️‍🌈 (@Xayide2008) January 1, 2026