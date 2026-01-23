Jacob Petrus, meteorólogo de TVE, pronostica la nieve que se avecina en "muchas áreas de España" el fin de semana

La borrasca Ingris tiene a 14 comunidades en máxima alerta. Son muchos los meteorólogos que estos días están avisando de las nevadas que van a caer en varios lugares. Desde Martín Barreiro y Mónica López en TVE a Joana Ivars en La Sexta. El último ha sido Jacob Petrus.

El presentador de 'Aquí la tierra' visitaba este viernes el plató de 'Malas Lenguas' para hacer un pronóstico del tiempo junto a Jesús Cintora y alertar de qué zonas serán las más afectadas por este temporal de viento, frío, nieve y lluvia.

"Ojo, porque Jacob Petrus dices que va a seguir bajando la cota de nieve", empezaba diciendo Jesús Cintora. "Sí, buenas tardes. Más o menos ahora está nevando en puntos de 600 o 700 metros de altitud, pero es que mañana va a bajar hasta los 300 así que imagínate cuántas zonas de la mitad norte de España están por encima de los 300, hay amplias zonas, prácticamente toda Castilla y León, el interior de Galicia, interior de la cornisa cantábrica", avanzaba el catalán.

Después, Jacob Petrus mostraba a través de los mapas el tiempo que se nos avecina este fin de semana. "Las temperaturas bajan y de hecho las temperaturas mínimas de hoy se van a producir a última hora en muchos lugares y no por la mañana", sostenía el presentador.

"El domingo empezará a marcharse esta masa de aire frío, pero siguen entrando frentes, así que durante todo el fin de semana la lluvia en cualquier momento puede descargar, y digo en cualquier momento porque no es una lluvia continuada, es en forma de chubascos", aclaraba Jacob Petrus.

Jacob Petrus y Jesús Cintora piden precaución en 'Malas Lenguas'

Jesús Cintora y Jacob Petrus en 'Malas Lenguas'.

En ese sentido, Jacob Petrus explicaba a Jesús Cintora que eso tiene una trampa porque "el problema de los chubascos en forma de nieve es que pasamos de un cielo relativamente tranquilo a que se produzca un chaparrón todo en forma de nieve y pueda dejar espesores de nieve importantes en muy poco tiempo". Algo que es muy peligroso para las carreteras, por lo que la DGT ha recomendado no viajar si no es estrictamente necesario por el noroeste.

"Para mañana, precipitaciones prácticamente en toda España. Muy poquita en el sureste peninsular, pero en todo el interior va a seguir precipitando. Cotas de nieve entre 300 y 600 metros en el norte, entre 500 y 800 en el sur, es decir que va a nevar en muchísimas áreas, sobre todo en forma de chaparrones, aunque por el norte podría ser un poco más constante", añadía el meteorólogo.

Asimismo, Jacob Petrus ha recordado que son días de mucho viento y oleaje en las costas. "Las consecuencias del oleaje pueden ser mayores", añadía. Y de cara al domingo, el presentador ha avanzado que la lluvia no será tan continuada aunque si lo hará con persistencia tanto en Galicia y el cantábrico como en Extremadura y Andalucía.

"O sea fin de semana con cota de nieve bastante baja por lo que estamos viendo así que con lo cual muchísima precaución", recogía Jesús Cintora. "Luego en 'Aquí la tierra' veremos imágenes y datos porque hay mucha nieve en el Pirineo y en muchas zonas hay riesgo de aludes 4 sobre 5, así que por favor mucha precaución", concluía el presentador.