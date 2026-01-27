Giro inesperado en el estreno de 'DecoMasters' tras quedar anulada su primera expulsión y anunciar dos castigos en RTVE

Tras tener que posponer su estreno la semana pasada por culpa del especial informativo sobre el accidente de tren en Adamuz, La 1 de TVE ha estrenado este lunes 'DecoMasters', su nuevo talent a lo 'MasterChef' sobre decoración de interiores con diez parejas de famosos como concursantes.

Isa Pantoja y su marido Asraf Beno; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia; Antonia Dell’Atte y María Zurita; los actores y amigos Eduardo Casanova y Canco Rodríguez; los amigos Eduardo Navarrete y la Terre; las actrices y amigas Raquel Meroño y Belén López; los influencers King Bru y Andrea; los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers son las diez parejas de famosos participantes.

Tras su alabado paso por 'Supervivientes' como presentadora inesperada en una gala en Honduras, Patricia Montero da el salto a TVE como maestra de ceremonias de 'DecoMasters' junto al jurado compuesto por el multipremiado diseñador de interiores Lorenzo Castillo y la editora de revistas de decoración de Hearst Marta Riopérez.

En la primera prueba de la noche, las diez parejas eran divididas en dos grupos. Uno liderado por Belén López y Raquel Meroño y otro por Isa Pantoja y Asrag Beno al conseguir que sus proyectos fueran los ganadores. En ella, recibían el encargo del primer cliente del programa, Javier, que les pedía que redecoraran dos salones para que su madre se olvidara de la reciente muerte de su padre.

El equipo de Belén López y Raquel Meroño, ganador de la primera prueba

En el caso del equipo de Belén López y Raquel Meroño se encargaban de cambiar completamente la decoración de un salón bastante antiguo por uno mucho más moderno con colores verdes y con Carlo Costanzia y Mar Flores encargándose del suelo. Mientras que el equipo de Isa Pantoja y Asraf Beno tenía que cambiar la decoración de un salón a lo bodega.

Los dos equipos la liaban pues se pasaban con creces con el presupuesto que era de 4.500 euros por salón. No obstante, el jurado les avisaba que al ser la primera semana no lo iban a tener en cuenta pero de cara a próximas semanas tendría penalización. Finalmente, Lorenzo Castillo y Marta Ruipérez anunciaban que el equipo ganador era el liderado por Belén López y Raquel Meroño.

'DecoMasters' sorprende con doble giro final

Mientras que el equipo de Isa Pantoja y Asraf Beno se enfrentaba a la primera prueba de eliminación. Al haber sido la mejor pareja del equipo, los Gemeliers eran los encargados de distribuir las cinco habitaciones que tenían que redecorar. El trabajo era un encargo de Álex, un padre separado con cuatro hijos. Así, solicitaba que cambiaran completamente su habitación y las de sus cuatro hijos: una niña de 10 años, otro de 15 años, otro de 17 años y la mayor de 18 años.

De esa manera, Samantha y Colate tenían que encargarse de la habitación del padre mientras que los Gemeliers se encargaban de la hija mayor de 18 años. Por su parte, Antonia Dell'Atte y María Zurita redecoraban la habitación del hijo fan del Atlético de Madrid e Isa y Asraf se tenían que encargar del cuarto del otro adolescente al que le gusta mucho los deportes de agua, algo que no convencía nada a la pareja. Y finalmente, Lucía Dominguín y Palito se encargaban de la habitación de la hija pequeña.

Todas las parejas se encontraban con algunos problemas y tenían sus propios conflictos tanto Isa con Asraf como Antonia con María Zurita y Samantha con Colate e incluso Lucía Dominguín con su hija Palito. Quizás los únicos que no tenían problemas entre ellos eran los Gemeliers. Eso sí Jesús y Daniel Oviedo si que vivían momentos de tensión con algunos de sus compañeros.

Después Lorenzo Castillo y Marta Riopérez dejaban claro que si había una pareja que les había emocionado era la formada por Lucía y Palito. "Habéis trabajado muy bien y cuidado los pequeños detalles y el retrato de los cuatro hermanos. Habéis logrado una habitación tan acogedora", les decían los jueces aunque les daban un tirón de orejas porque habían gastado 800 euros más del presupuesto. Aunque ambas conseguían seguir en el programa.

Otra pareja que les había sorprendido gratamente a los jueces eran Samantha y Colate por "haber trabajado sin parar" pero también se habían pasado 600 euros del presupuesto. Lo mismo sucedía con Daniel y Jesús Oviedo a quiénes felicitaban por haber restaurado el cabecero y haber respetado todo sin pasarse del presupuesto.

Colate y Samantha y Lucía y Palito, castigados por saltarse el presupuesto

Por ello, la expulsión estaba entre Antonia Dell'Atte y María Zurita y Asraf Beno e Isa Pantoja. La hija de Isabel Pantoja y su marido eran felicitados por el buen trabajo que habían hecho y no pasarse del presupuesto aunque les pedían que arriesguen más y que confíen en sí mismos. Mientras que a Antonia y María les pedían que tuvieran las ideas claras y además tampoco se habían pasado del presupuesto.

Finalmente, Lorenzo Castillo sorprendía al anunciar que ninguna de las dos parejas iba a ser eliminada. De este modo, 'DecoMasters' concluye su primera semana sin ninguna expulsión porque todos habían hecho un gran trabajo y todos se merecían una nueva oportunidad. Y antes de acabar, Lorenzo Castillo anunciaba que Colate y Samantha y Lucía y Palito irán directos a la prueba de eliminación por saltarse el presupuesto.