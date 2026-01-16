En 'El tiempo justo' de Joaquín Prat claman por qué Cristina Piaget no puede ser expulsada de 'GH DÚO'

Cristina Piaget volvió a ser la gran protagonista de la gala de este jueves de 'GH DÚO 4' con un fuerte enfrentamiento con Raquel Salazar y un intento de fuga. Por ello, en 'El tiempo justo', Joaquín Prat y buena parte de los colaboradores han sido claros sobre el concurso que está haciendo la modelo y actriz.

Así, 'El tiempo justo' emitía un breve resumen de todo lo que pasó con Cristina Piaget en la segunda gala de 'GH DÚO' después de que se enfrentara con Raquel Salazar por hablar de su madre y terminara llamándola "zorra" e intentara escaparse de la casa por la gatera.

"¿Yo solo pregunto dónde ha estado todo este tiempo Cristina Piaget emn los últimos quince años?", se preguntaba Joaquín Prat. "A ti te gusta para el reality pero es insoportable", soltaba Marta López. "Nos gusta para el reality a todos", le dejaba claro el presentador. "A mi no", aseveraba Marta López. "¿Qué prefieres una palmera?", le cuestionaba entonces Joaquín. "No, entre una palmera y tener educación hay mucha diferencia", se justificaba la colaboradora.

"Yo que he venido solo hoy solo quiero decir una cosa los que están nominados no deberían estar nominados porque son los mejores, así que que se vayan los otros", defendía Mónica Hoyos. "Yo entiendo que convivir con Cristina debe ser suerte, pero si ahora mismo Cristina no está, ¿qué sería del resto? Nos guste o no es necesaria", recalcaba Leticia Requejo.

Tras ello, Joaquín Prat comparaba a Cristina Piaget con grandes concursantes de realitys como Miriam Saavedra o Aída Nizar. Y después de ver su enfrentamiento con belén Ro acusándole de haber violado su derecho a la intimidad al abrir la cortina cuando se estaba duchando, el presentador daba la cara por la modelo. "Menos en lo de hacer pis en la ducha si le doy un poco de razón a Cristina Piaget porque Belén no tiene porque interrumpir y puede decirle lo que quiera sin abrir la cortina o abrir la puerta de la ducha", sostenía el presentador.

"Es la intimidad de Cristina Piaget y nadie tiene derecho a descorrerte la ducha y a verte desnudo si tu no quieres que se te vea desnudo", sentenciaba Joaquín Prat.