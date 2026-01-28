El programa de Antonio Naranjo en Telemadrid, invadido de rostros pro Ayuso, señala un servilismo "sanchista" en RTVE

'El análisis: Diario de la noche', espacio que conduce Antonio Naranjo en Telemadrid, ponía este martes el foco en "la crisis de desconfianza" que sufre la red ferroviaria española tras la tragedia en Adamuz, así como la nueva polémica que afronta el Gobierno por su gestión de la tragedia. Sin embargo, Paco Marhuenda, presente en la mesa de expertos, ha terminado cargando contra los profesionales de Televisión Española por su "servilismo sanchista".

Con una mesa de debate conformada por Mariló Montero, Joaquín Manso y Álvaro Nieto, el espacio de Telemadrid daba luz verde este martes a los dardos del director de La Razón contra la corporación pública, poniendo una vez más en entredicho la pluralidad informativa del ente y la independencia ideológica y rigor de sus contenidos.

"Todos estos activistas que pululan por la tele pública sanchista al final están apoyando al movimiento sanchista, que es un movimiento, como el peronismo y etcétera", ha asegurado Paco Marhuenda ante Antonio Naranjo y compañía. Un dardo que puede ir dirigido a figuras polarizantes de la cadena pública como Sarah Santaolalla, Javier Ruiz o Silvia Intxaurrondo, profesionales a los que la propia Mariló Montero, presente en la mesa, ya acusó de falta de independencia y neutralidad.

En el programa dirigido por Antonio Naranjo en Teleayuso que pagamos todos los madrileños dicen que TVE está lleno de activistas sanchistas, lo dice Marhuenda junto a Joaquín Manso (El Mundo), Alvaro Nieto (The Objective) y Mariló Montero. pic.twitter.com/pOcrMxfLek — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) January 27, 2026

Así, el director de La Razón ha rememorado su tiempo ligado a la red ferroviaria española para echar por tierra algunos de los perfiles que se están pronunciando al respecto de lo sucedido en RTVE. "Yo tuve la suerte de ser consejero durante 7 años del GIF, que era el antecesor de ADIF, yo recuerdo que hablaba muy poco porque no soy ingeniero. Entonces, de todo esto que estamos hablando yo no soy experto, era oyente. Y era un tema dónde veías gente de un nivelazo", ha explicado.

Cabe recordar que, ante las críticas por falta de pluralidad que el espacio conducido por Antonio Naranjo y otros programas de Telemadrid reciben por sus constantes ataques al Gobierno central, Jorge Rodera, presidente del Comité Intercentros de Telemadrid, ya se pronunció al respecto durante una entrevista para El Plural. "Mandamos muchos escritos por el comportamiento que tienen los tertulianos, el insulto. Entendemos que puede haber una diferencia política, pero no es llegar al insulto", aseguró.

"Aquí se insulta al presidente del Gobierno y a los ministros diariamente", reconocía el presidente en su conversación con el citado medio, explicando que "los tertulianos que vienen, se desatan". "La ciudadanía deja de verte, solo acaba viéndote un público irrisorio. Estamos en una audiencia que no llega al 5% de share, entonces al final eso lleva a un deterioro", lamentaba además Rodera sobre los efectos que este tipo de contenidos sesgados tienen en su rendimiento en audiencias.