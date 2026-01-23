El anuncio de última hora de 'GH DÚO' sobre Antonio Canales tras su forzoso abandono en Telecinco

El pasado martes, 'GH DÚO' emitía un comunicado anunciando el abandono de Antonio Canales por causa de fuerza mayor ajena al concurso. Un día después, 'El tiempo justo' revelaba que el motivo por el que el bailaor había tenido que dejar el programa era por el fallecimiento repentino de su hermano pequeño, Francisco Javier.

Este jueves, Antonio Canales se volvió a colar en la casa de 'GH DÚO' lanzando un mensaje a sus compañeros, que se habían quedado muy preocupados por la salida de su compañero sin despedirse de ellos. "Hola chicos, aquí estoy. Cuánto os echo de menos, cuánto os quiero. Como bien sabéis, tuve que abandonar el programa por motivos pronales, pero aquí estoy. Pronto os lo contaré", les avanzaba el propio bailaor.

Pues bien, este viernes, Telecinco ha confirmado que Antonio Canales se reincorporará a 'GH DÚO' como concursante de pleno derecho tras haber salido de la casa de Tres Cantos para acudir al funeral de su hermano pequeño. Así, tras varios días fuera de la casa, el bailaor regresará este domingo en 'GH DÚO: Cuentas pendientes' con Ion Aramendi.

Antonio Canales manda un emotivo mensaje a sus compañeros: "Ojalá veros pronto"

Con ello, Antonio Canales volverá a formar pareja con Raquel Salazar y se reincorporará a la convivencia junto al resto de compañeros. Será entonces cuando el bailaor les cuente a sus compañeros la muerte inesperada de su hermano pequeño.

Será a las 22:00H en una nueva entrega de 'GH DÚO. Cuentas Pendientes' en @telecincoes. Vuelve a sumarse a la convivencia como concursante de pleno derecho.

Asimismo, en la gala de este domingo, se inaugurará en esta edición la Sala de la Verdad, que recibirá a Carlos Lozano y Cristina Piaget para poder aclarar ante la audiencia cómo es su verdadera relación. Además, tendrán lugar los posicionamientos en torno a los cuatro nuevos nominados -Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez y Carmen Borrego- y el programa revelará la identidad del candidato con menor porcentaje de votos acumulados hasta ese momento, una información que podría resultar clave en la evolución hasta el jueves de las votaciones de la audiencia.

Por último, los habitantes de la casa de 'GH DÚO 4' se enfrentarán a un reto en el que tendrán que sacrificarse para conseguir algunos privilegios.