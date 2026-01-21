El programa de Joaquín Prat revela el verdadero motivo por el que Antonio Canales ha abandonado 'GH DÚO'

Este martes, a pocas horas de la emisión de la gala especial de 'GH DÚO 4', el programa anunciaba el abandono de Antonio Canales por motivos de fuerza mayor ajenos al programa. Después, en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez mostraron el momento en el que el resto de concursantes se enteraron de la salida de su compañero.

"Lamentamos comunicar que Antonio Canales ha finalizado su participación en el concurso por causa de fuerza mayor ajena al programa. Le enviamos todo nuestro cariño y apoyo. La casa de 'GH DÚO' siempre estará abierta para él", aseguraban en el comunicado.

No obstante, ni el programa ni Jorge Javier Vázquez dieron más explicaciones sobre el abandono de Antonio Canales ni el motivo que le ha llevado a tener que dejar la casa de Tres Cantos. Aunque todo apuntaba a que se debía a alguna perdida o problema familiar.

Ha sido este miércoles cuando 'El tiempo justo' con Joaquín Prat ha dado más detalles sobre la forzosa salida de Antonio Canales. Así, el programa ha explicado que el motivo por el que bailaor ha dejado el reality es por la muerte de su hermano pequeño.

"Acabamos de conocer ahora el motivo de causa mayor que hizo abandonar a Canales 'GH DÚO' y es que lamentablemente su hermano pequeño falleció. El bailaor ahora mismo ya está en Sevilla donde se velarán los restos de su hermano menor", informaba una redactora de 'El tiempo justo'.

"Pues nuestro pésame a toda la familia de Canales por el fallecimiento. Antonio estaba dando mucho juego en 'GH DÚO' y haciendo un gran concurso desde mi punto de vista", aseguraba entonces Joaquín Prat.

Con esta noticia se aclara el motivo real de la marcha de Antonio Canales y se pone fin a los rumores que apuntaban a que podría tener que ver por la relación del bailaor con la familia de Punta Umbría fallecida en el accidente de tren de Adamuz.