Ana Obregón, colaboradora habitual de Sonsoles, da el salto de Antena 3 a Telecinco tras su última polémica

Ana Obregón vuelve a estar en el ojo del huracán por la última publicación que subió a su cuenta de Instagram. Y es que la actriz y presentadora pensó que era buena idea juntar a su hijo Aless Lequio y su nieta, Ana Sandra, mediante la inteligencia artificial.

En esta publicación como decimos aparecen su hijo fallecido y la pequeña Ana Sandra fundiéndose en un abrazo. Tras ello, son muchos los que están cargando contra la actriz y presentadora por seguir exponiendo a su nieta y por utilizar la IA para algo tan rocambolesco como es juntar a su hijo fallecido y a su nieta.

Lo más curioso de todo es que pese a que es colaboradora habitual de 'Y ahora Sonsoles', Ana Obregón ha decidido traicionar a Sonsoles Ónega y sentarse en un plató de Telecinco para responder a todas las polémicas que le rodean en lugar de hacerlo en el programa en el que participa.

Y es que Ana Obregón será una de las invitadas de 'De Viernes' este viernes 9 de enero para hacer frente al estreno de la sexta temporada de 'El Desafío' de Antena 3 y del desembarco de Jesús Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró en el prime time de La 1 con el especial 'Directo a la gente', un spin-off de 'Directo al grano'.

Así, la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' se sentará en el plató para responder al aluvión de críticas recibidas tras protagonizar recientemente una nueva portada con su nieta. También contará toda la verdad sobre su relación con Jeffrey Epstein, tras la polémica generada a raíz de la publicación de un artículo en The New York Times sobre sus vínculos en los años 80 con el magnate.

Por último, Obregón abordará cómo se encuentra su excuñada Paloma Lago tras ser archivada la denuncia que presentó por presunta agresión sexual contra un exconsejero de la Xunta de Galicia.